大聯大：產業特性無壟斷問題 將具體說明財務投資規劃

2019-12-03 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ／即時報導



國內前二大半導體通路商大聯大（3702）公開收購文曄，雙方持續透過各種方式激烈攻防，大聯大近日再強調，半導體通路商在產業中是代理商角色，原廠仍握有完全的主導權，因此也不存壟斷的問題，且該公司也強調，近日將再進一步具體對外說明，公開收購文曄確實基於財務投資，並沒有影響該公司營運的想法。

對於近日文曄提出，大聯大的公開收購恐有市場壟斷的疑慮。

對此，大聯大指出，以產業特性來看，代理商並不存在壟斷市場的可能性，大聯大高層主管進一步指出，單以先前發生的例子來看，美國德州儀器公司，全球代理商僅四家，而德州儀器公司一口氣拿掉全球三家重要代理商的代理權，代理商也只能調整營運策略因應，以下游客戶採購的角度來看，代理商並非惟一選項。

此外，大聯大也指出，以全球半導體的市場供需來看，代理商存在價值，是以完整的代理產品線，及更好的上下游服務，此二大重點去爭取市場客戶的認同；但在同時間，原廠同樣也有出貨、也可能隨時拿回代理權，因此，大聯大強調，站在代理商的立場，對下游的客戶僅能爭取認同而獲得訂單，並沒有壟斷的可能性。

最後，大聯大高層也指出，該公司不只一次對外公開說明，公開收購文曄部分股權是基於純財務性投資，這也是涉及大聯大公司的公司誠信，而這段時間以來，公司也和各界廣泛的交換意見，因此，近日將再針對此公開收購案，如何規劃做到純財務投資，做更具體的說明。