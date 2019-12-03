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全球石英元件大漲 晶技挑戰去年1月股價高點

2019-12-03 10:31經濟日報 記者呂安涔／即時報導

全球第四石英元件大廠晶技（3042）昨日大漲8.2%，收在44.3元，帶量挑戰去年1月高點44.8元的意味濃厚。

受到石英元件缺貨漲價的消息激勵，國內石英元件類股齊揚，除了加高連拉兩根漲停最為亮眼外，晶技昨日難得也拉出長紅，外資更是連續兩日買超達5659張，氣氛明顯偏多。

綜觀其他國際大廠股價走勢，昨日除了全球第五大廠KDS昨日大漲8%之外，第二大廠NDK更是漲幅超過9%，在漲價趨勢確立之下，投資人明顯期待石英元件也能走出被動元件的大多頭格局，後勢仍偏多。

晶技漲價

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