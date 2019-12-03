自營商、外資齊力看多 均豪早盤爆量走揚

2019-12-03 10:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



面板設備廠均豪（5443）獲法人看多，外資及自營商，昨同步轉買，替其股價增添上漲動能；其中，自營商買超達175張；均豪獲法人挹注，吸引買盤敲進，今日湧進逾4,000張，激勵股價上攻，盤中最高一度漲至22.7元。

均豪今年累計前三季稅後純益1.91億元，每股純益（EPS）1.17元，雙雙較去年衰退，不過表現有逐漸轉好趨勢；累計前十個月營收35.55億元，年減11.8%。

顯示器產業競爭激烈，均豪今年亦布局半導體、智慧製造等不同產業，拓展中國大陸以外市場，以維持競爭力。