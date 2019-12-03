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亞獅康：已在美SEC公開海外存託憑證招股說明書

2019-12-03 09:43經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

亞獅康-KY（6497）擬辦理現金增資發行普通股參與發行美國存託憑證，今（3）日盤前重大訊息公告指出，已在美國證券交易委員會（SEC）正式公開海外存託憑證招股說明書相關事宜。

亞獅康表示，依美國證管法令相關規定，依據暫擱註冊（Shelf Registration Statement）之Form F-3申報公開說明書並在2019年11月8日已提報美國證管會核准備案；與發行有關的初步招股說明書補充資料（preliminary prospectus supplement）和隨附的招股說明書係於2019年12月3日正式公開。

亞獅康指出，相關暫擱註冊公開說明書Form F-3已於美國SEC網站上可取得，本公司在此公開說明，投資前風險評估請詳閱本公司初步招股說明書補充資料（preliminary prospectus supplement）及其他已向美國SEC提交之公開文件，或向本公司海外承銷券商H.C. Wainwright & Co., LLC取得本次初步招股說明書資料。

亞獅康表示，有關辦理現金增資發行新股參與美國存託憑證進度將會持續更新。

亞獅康在10月間董事會通過辦理現金增資發行普通股參與發行美國存託憑證，擬以現金增資發行普通股15,00萬股至1億股範圍內 參與發行美國存託憑證，每股面額新台幣10元。

亞獅康表示，增資資金用途主要是用來支應Varlitinib（ASLAN001）、ASLAN003、ASLAN004等三項研發計畫所需的研發支出和充實營運資金，因應臨床研究長期發展需求、募集資金以達成臨床開發里程碑、增加募資途徑暨提升競爭力因應臨床研究長期發展需求、募集資金以達成臨床開發里程碑、增加募資途徑暨提升競爭力。

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