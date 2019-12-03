美股道瓊大跌268點 台股開低後翻紅

2019-12-03 09:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ／即時報導



美中協議不確定性升高，加上製造業續疲弱，道瓊昨日下跌268點，影響台股開盤一度跌破11,500點整數關卡，以11,473.32點下跌29.51點開出，指數並一度走跌至11,460點，不過隨後多頭買盤點火聯發科與鴻海等權值股，帶動指數翻紅走高，整體呈現震盪格局。報系資料照 分享 facebook

美中協議不確定性升高，加上製造業續疲弱，道瓊昨日下跌268點，影響台股今（3）日開盤一度跌破11,500點整數關卡，以11,473.32點下跌29.51點開出，指數並一度走跌至11,460點，不過隨後多頭買盤點火聯發科（2454）與鴻海等權值股，帶動指數翻紅走高，整體呈現震盪格局。

美股開高走低，四大指數收盤全數下跌。由於美國總統川普意外宣布恢復巴西、阿根廷進口鋼鋁關稅，加上中國對川普簽署香港法案提出制裁措施，而且傳聞中國即將釋出「不可靠實體清單」，使得美中協議不確定性升高。

另外，ISM 公布製造業指數再次滑落，亦使市場信心受到打擊，拖累四大指數收盤均下跌近1%。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌268.3點，或0.95%，收在27,783點；標普500指數下跌27.1點，或0.86%，收在3,113.87點；那斯達克指數下跌97.48點，或1.12%，收在8,567.98點；費半指數下跌25.0點，或1.46%，收在1,691.74點。

從籌碼面部分，昨日三大法人合計買超10.34億元。其中外資買超34.56億元，投信賣超3.22億元，自營商賣超21.02億元。資券變化方面，融資減3.96億元，融資餘額為1,406.73億元，融劵減1.79萬張，融券餘額為70.49萬張。

外資台指期部位，多單加碼6,745口，淨多單部位41,888口。

統一投顧指出，受到香港人權法案的影響，美中貿易協議進展緩慢，也造成近期全球股市劇烈震盪。

不過，考量美中雙方均有意達成協議，故仍正面看待事件的未來發展；此外，全球央行資金寬鬆，資金行情持續。加上 12 月底的集團作帳行情即將到來，且目前台股各期均線多頭排列，整體盤勢中多格局不變。

操作上，建議加碼前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。