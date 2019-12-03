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績優營建股 補漲轉強

2019-12-03 01:11經濟日報 記者盧宏奇／台北即時報導

外資買盤縮手，台股近日轉由內資主導行情，低基期傳產股成為短多點火標的，冠德（2520）、皇翔等明年展望相對較佳的績優營建股，昨（2）日獲得買盤青睞，股價補漲轉強。

就基本面來看，根據國泰全台灣量價指數趨勢圖資料，2018年至2019年各季度成交量指數均擺脫2016年谷底，其中，雙北市成交量持續提升，但價格並未顯著走揚；中南部地區受惠於科技廠商回台設廠，使區域房價及交易量有所提升。

大型本國投顧分析，台股房地產市場自2016年實施新稅制後，投資客紛紛退出，現階段以首購換屋族等剛性需求為主流，過去7至8年建商積極投入的豪宅市場，銷售速度不如一般住戶市場，而房價下跌機會不大，也使自住客出手購買中小坪數產品。

群益投顧認為，「台商回流投資方案」帶動土地廠房需求增溫、北市府「東區門戶」政策推動建案開發，加上交屋旺季、新台幣升值等多重題材發酵，年底前營建資產股有機會吸引防禦性投資人買盤挹注。

房地產景氣逐漸脫離谷底，績優建商如皇翔有總銷120億元皇翔國鼎加持，華固有大直商辦案完工助陣，冠德也有四大新完工案挹注，明年年業績成長可期，法人建議具備高獲利、高殖利率相關個股可優先留意。

皇翔台股建商

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