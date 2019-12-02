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氣炸！網傳電視台內部對話 竟酸高以翔「沒跑兩下就猝死」

這波大漲 0050、0056、好享退誰表現最好？

2019-12-02 21:06經濟日報 記者趙于萱／即時報導

基富通「好享退」專案今年吸引超過11萬投資人參與，凸顯退休理財需求龐大；觀察「好享退」開放扣款以來，正好搭上全球資產走多，多數基金都繳出上漲成績，其中，表現最佳是安聯雙收入息組合B類型的人民幣級別，報酬率達到5.49%。

值得注意是，國內不少投資人也偏好用ETF理財，特別是熱門的元大台灣50、元大高股息ETF人氣極高。今年元大投信針對該兩檔ETF、和元大富櫃50推出ETF連結基金，這三檔受惠台股大漲，同期報酬率全在5.7%以上，最高更衝破10.8%。

「好享退」專案開辦，主要訴求專業經理人打造退休組合，入選的安聯、國泰、群益三家投信分別推出風險目標和目標日期基金，並以保守、穩健、積極三大類型搭配不同的幣別，共計42檔基金上架。

統計顯示，「好享退」自8月開放扣款以來，恰好搭上全球資產大漲，該42檔基金漲多跌少，普遍為投資人賺進財富，其中以舊基金上架的安聯表現領先，旗下最佳的報酬率排行三家第一。

以安聯不同幣別共12檔基金來看，表現最好是「安聯四季雙收入息基金-B類型（人民幣）」，報酬率為5.49%，另外有三個級別報酬率也達3%，四個級別在0.5-3%，少數兩個小跌0.5%。

國泰九檔基金的表現以「國泰泰享退系列2049目標日期組合基金A類型（美元）」最好，報酬率有4.54%，另有兩個同為2049系列、兩個2039系列及一個2029系列的級別亦超過3%，最低報酬率為1.9%。

至於群益基金以「群益全民成長樂退組合基金」的A、B和NB類型美元級別報酬率領先，均達到3.32%，另有九個級別在1-3%，最低有三個級別為負的1.1%。

上述國泰、群益表現較佳級別，又明顯集中在積極型組合，如國泰2049系列是距離退休時間最久、投組最積極的組合，群益名稱上則以「成長」為區別，表現都彰顯多頭時，積極型操作的優勢。

另外值得留意，此波行情大漲，台股波段漲幅達6.15%，帶動同屬熱門退休理財工具的元大台灣50、元大高股息ETF連結基金，報酬率衝上10.8%、8%，元大富櫃50 ETF連結基金也有5.78%，表現更勝一籌。

而8月以來，MSCI世界指數累積上漲4.78%，摩根大通全球政府債券指數漲1.01%。

法人表示，就專案中的基金和台股ETF來看，除了主被動操作方式不同，也有投資區域差異，「好享退」基金因投資全球大宗資產，多頭表現較不如台股，但若遇到下跌，有機會抗跌。而台股ETF以爆發力見長，投資人以單一地區的風險換取更高報酬；挑選上，仍以適合自己風險屬性做優先考量。

「好享退」專案安聯投信基金表現。資料來源：理柏
「好享退」專案安聯投信基金表現。資料來源：理柏
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「好享退」專案群益投信基金表現。資料來源：理柏
「好享退」專案群益投信基金表現。資料來源：理柏
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「好享退」專案國泰投信基金表現。資料來源：理柏
「好享退」專案國泰投信基金表現。資料來源：理柏
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元大投信台股ETF連結基金表現。資料來源：理柏
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