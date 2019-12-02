大摩喊四利多 國巨目標價上調至420元

2019-12-02 19:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



被動元件大廠國巨（2327）收購基美，市場預期獲利大幅提升，摩根士丹利今（2）日出具財務重估報告，預期國巨若在明年第4季完成整併，當季和2021全年每股純益（EPS）將分別增加2.28元、8.93元，後年EPS上探28元，將目標價由370元上調到420元。

針對被動元件景氣，摩根士丹利（大摩）並喊出四利多，包括整體庫存持續下降、存貨恢復正常、高階和低階產品交期均拉長到8個月、經銷商MLCC報價開始提升；看好被動元件廠明年第1季釋出的展望更加樂觀。

大摩此次調升國巨，也是今年以來眾家上調國巨的外資中，第一家喊逾400元。今日國巨開高走低再走高，終場收338元，漲8元；大摩目標價隱含24%的潛在漲幅。

大摩表示，國巨收購基美，有強化產品組合、擴大綜效、進軍日本和大中華市場等四大效益，目前雙方整併進入流程，最快在一年後完成交割；若以明年第4季推算，併入基美將貢獻當季EPS 2.28元，2021年為8.93元。

大摩對國巨今、明、後年EPS預估，也因此提高到17.73元、20.33元、28.24元，相較於先前財測有10-35%不等的調幅，目標價跟進拉高。

大摩指出，國巨此次併購效益可觀，國際投資人高度關切，並積極了解美國海外投資委員會（CFIUS）審查過程會否面臨挑戰。對此大摩認為，由於國巨過去已收購普思，應該不成問題，就經驗看，CFIUS至少審查六到七個月，大約明年下半年有審議結果。