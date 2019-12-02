禾聯碩掛牌滿半年 3日起得融資券

2019-12-02 18:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



家電大廠禾聯碩（5283）上市掛牌滿六個月，證交所今（2）日依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得融資融券審查，確認禾聯碩符合相關規定，公告明（3）日起禾聯碩從事融資券交易。