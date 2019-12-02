11月權證受託額 月減3.5%
台股11月月線連三紅，但交易量較10月下滑，證交所統計，證券商11月受託買賣權證總額為449億元，月減3.5%，年減18%。累計前11月，證券商共受託4,478億元，較去年同期下滑33%。
證交所表示，11月全體證券商發行2,289檔權證，發行總額251億元，受託買賣權證金額449億元，均比10月下滑。
上個月熱門權證標的受惠鴻海（2317）大漲，一舉比下台股指數躍居最熱標的，其餘台股指數、台積電、聯發科及大立光排行第二到五；發行最積極的前五大券商，依序有元大證券發行65億元、凱基證券30億元、群益金鼎證券29億元、國票證券22億元以及永豐金證券15億元。
受託買賣前五大券商，則依序為元大證券162億元、群益金鼎證券123億元、元富證券114億元、永豐金證券89億元及凱基證券83億元。
累計前11月，全體券商共發行24,632檔權證，發行總額3,005億元，受託買賣總額4,478億元，較去年同期6,743億元減少33%。
累積表現上，受託買賣前五大券商，分別為元大證券1,581億元、群益金鼎證券1,320億元、凱基證券1,155億元、元富證券880億元及永豐金證券856億元。
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