元富盃尋找潛力股競賽 冠軍出爐

2019-12-02 18:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／即時報導



元富證券《元富盃尋找潛力股競賽》決選於上周末在新光站前摩天大樓順利落幕。從初選、複選上百名參賽者中脫穎而出的16位參賽同學，針對自己的參賽研究報告進行口頭簡報，最後由來自國立政治大學國際經營與貿易學系碩二的蘇宜家同學，展現穩健台風及精闢個股分析報告，勇奪第一名獲十萬元獎金，成為首屆競賽的最大贏家。

國立交通大學材料科學與工程學研究所碩三的曾奕棠同學、國立台灣大學財務金融研究所碩二的黃偉倫同學，則分別得到第二名及第三名，獲得五萬元及一萬元獎金。

元富證券總經理李明輝表示，《元富盃尋找潛力股競賽》特別邀請全台大專院校學生撰寫研究報告，以尋找出2020年具發展潛力的個股為主題，期盼透過賽事規劃、研究及撰寫報告的過程，培育年輕人按部就班養成股票研究能力，並提供優秀青年學子證明自己的機會，加深對於股票市場的認識與興趣，進而強化投資理財風氣，吸引更多青年投入資本市場。

《元富盃尋找潛力股競賽》為元富證券首次舉辦的比賽，特別透過分公司走進校園邀請同學參賽，並由分公司經理人擔任初選裁判進行篩選，希望加強全台各地分公司與當地學子的關係與連結，本次共收到逾百份研究報告，參賽同學其中多數為財經、會計、管理相關科系，但也不乏其他科系同學；複選則由元富投顧研究團隊進行評選，從個股選擇、內容描述邏輯性、是否有憑有據、資料論述等多方面進行評分，最後選出16名佼佼者進入決選。決選當天則由元富投顧總經理鄭文賢所率領的研究團隊擔任評審，於現場進行講評與指導建議，讓同學了解正統的投資報告撰寫技巧，使參賽者受益匪淺，最終選出八名佳作及前三名。

《元富盃尋找潛力股競賽》特別響應聯合國永續發展目標(SDGs)，期盼透過活動培養青年投資興趣與實力，鼓勵青年藉由撰寫股票研究報告，進而學習投資相關知識，達到改善青年普遍低薪困境的可能，以實現聯合國永續發展目標的「消除貧窮」和「教育品質」項目。元富證券在未來也將持續結合本業專長，舉辦各類型活動，致力於發揮證券業的企業影響力，為打造更富裕美好的社會努力。