科技主導2020投資 台股上看12800？

2019-12-02 17:54 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



富邦投顧董事長蕭乾祥分析，貨幣寬鬆政策不會改變，全球經濟仍將保持穩定。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 台股將破歷史新高？「2020富邦財經趨勢論壇」2日舉辦，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，受到美中貿易戰影響，台灣5G科技產業乘勢而起，順帶也能減緩出口衰退幅度。加上因應選舉的利多政策紛紛出籠，台股明年可望突破12,682點的歷史新高。

全球經濟成長趨緩

蕭乾祥分析，2020維持貨幣寬鬆的政策應該不會改變，即使明年降息沒有發生，全球經濟仍保持穩定。畢竟債券能吸納的資金非常龐大，壽險或退休基金大部分投注在穩定資金上，貨幣寬鬆把公債殖利率壓低，使股票的報酬率高於債券的殖利率。台灣的股市報酬率僅低於英國，這是非常不容易的事情。

買盤最大流入的地區就是大陸、印度跟台灣，外資佔台灣股市4%，大陸的受到大量外資挹注，穩定度跟波動度表現不太理想。新興國家最大成長高峰期的10年已經過去，貿易戰之後美國呈現保護主義，未來將進入比較平庸低緩的成長期。受到貿易戰關稅影響，全球的商品交易出口金額也會放緩，經濟與貿易發展也呈低度成長。

去年5月曾經擔憂過殖利率倒掛，之後一年可能衝擊其他股票市場，今年5月台灣也看出影響。NMI（非製造業指數）維持54.7~55，一直沒有跌破50，可以看見景氣只是短期波動，並沒有要衰退的趨勢。S&P本益比維持在20倍附近，預估2020年美股跟美國企業會有20%的成長。未來的5G、AI仍是科技股重點，iPhone導入5G也將是重點觀察。

台股、陸股都被看好

5G技術的元件、材料，對於半導體及電子需求都會大量增加，雖然2018~2019年是衰退的，明年開始都會大幅度成長。台灣在中美貿易戰影響下，出口雖然衰退但幅度在降低，而科技電子產業反倒是因而受益的。台商的轉單及回流等效應，讓台灣成為重要的基地。台灣的GDP進出口比重已經從12%降到9.8%，整體結構有改善也有支撐。

台商回流不管是用哪裡的錢，對就業及產業都帶來正向利基。包括過去證券投資的境外流龐大都獲得改善，資金的部分也能支持台灣股市，高殖利率維持4%以上沒有問題。

中國大陸的GDP量體夠大，已經是美國的3分之2以上，雖然經濟成長率往下走，但降準後人行存準率還有13%，MSCI調整大陸A股的權重，法人比重已經在慢慢提升，外資進來以後權重比重在改變，陸股可望上看3,600。

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