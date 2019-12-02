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權值股撐盤 台股上漲13.26點收11,502

2019-12-02 13:56經濟日報 記者高瑜君／即時報導

台股今（2）日在台積電、大立光等權值股穩盤下，指數終場站回11,500關卡，上漲13.26點，收在11502.83點，成交量1132.71億元；今日中小型股有調節賣壓，穩懋、元太、美時等股領跌，櫃買指數回測季線，下跌0.55%；而半導體設備族群以及石英元件相關族群則逆勢走強。

上周五（29日）美股震盪走低，四大指數收盤全數下跌，在黑色星期五美國電商銷售傳出報捷下，美國期貨電子盤走揚；在亞股方面，日本與中國經濟數據也傳出好消息，帶動亞洲股市走出香港法案的利空，由於日本第3季企業資本支出年增7.1%超預期，激勵日股走揚超過1%、中國11月官方製造業PMI來到50.2，重回擴張區，創3月以來新高，帶動陸股上漲，另外，港股和韓股也在平盤之上。

儘管今日中小型股有較重的賣壓，好在權值股表現撐盤，台積電力穩多方軍心，大立光、和泰車、聯電、國巨等也都有1%以上的漲幅。

另外，今日較有族群性表現得在半導體設備廠以及石英元件族群。在台積電釋出佳音下，帶動台積電概念如：家登、陽程亮燈漲停；石英元件族群也受惠供需吃緊，加上長線有5G題材加持，加高早盤即攻上漲停，晶技也有將8.1%的漲幅，台嘉碩、希華、安碁漲幅也在2%之上。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，台股上周五拉長黑K跌破月線，與季線進行乖離修正，本周力守5周移動平均線，儘管外資賣超不過新台幣仍處於升值，因此投資人不必過度擔憂。後續觀盤重點：亞股表現、美國ISM製造業PMI復甦狀況以及11月新增非農就業、ECB總裁談話、OPEC會議等。

台股今（2）日在台積電、大立光等權值股穩盤下，指數終場站回11,500關卡，上漲...
台股今（2）日在台積電、大立光等權值股穩盤下，指數終場站回11,500關卡，上漲13.26點，收在11502.83點，成交量1132.71億元。圖／聯合報系資料照片
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