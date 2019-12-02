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富邦：台股2020年蓄勢挑戰12,682 投資善設停利點

2019-12-02 13:06經濟日報 記者廖賢龍 ／即時報導

富邦集團今（2）日舉行2020富邦財經趨勢論壇，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，展望明（2020）年大中華市場表現，資金潮仍是股市最大的動能來源，樂觀預估台股指數有機會來到12,800。整體台股股價淨值比 （PBR）區間預估落在1.55至1.95倍水準，對應指數高低點位約在10,200~12,800點；但研判明年股市場不會像今年一路走升，投資需善設停利點。

蕭乾祥說，類股選擇方向，以5G帶動的半導體與手機組件需求、綠能政策及低基期的績優傳產股三大主軸，做為輪動操作的標的。

2020年5G開始商轉，有機會帶動5G智慧手機的出貨量，連帶推升半導體及相關電子零組件的需求，5G通訊系統中各種電子元件規格的升級，將會是電子科技產業在2020年最大的成長動能所在。

類股標的可留意：5G網通的PA、散熱、基板；半導體的IC設計、晶圓代工；新iPhone的鏡頭、軟板、機殻；綠能政策的風電、電動車；高股息殖利率的獲利及配息穩定具防禦價值，以及績優傳產股的低基期獲利穩定傳產股。

蕭乾祥表示，科技產業的另一個觀察重點在於美中對抗，先是美中貿易戰導致原本在中國大陸的產業供應鏈調整或搬遷，其中伺服器、網通產業自大陸轉單來台灣，台灣意外受惠於轉單效應。

另外，則是美國對華為採取禁售令，導致華為乃致於中國大陸其它資通訊大廠皆開始布建「去美化」的產業供應鏈，台灣在半導體及資通訊元件產業皆具全球競爭力，成為陸廠建立供應鏈的首要爭取對象。預期2020年台灣電子業仍有機會持續受惠於轉單效應及「去美化」供應鏈的助益，

5G半導體傳產股

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