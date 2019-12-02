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法人選股還是看基本面 外資11月買超這些獲利成長股

2019-12-02 12:21經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台股12月上漲機率高，雖然面臨外資放假及美中貿易戰的不確定性，但是法人仍看好未來一季指數可望逐步墊高，電子股仍是布局重心，外資11月以來搶先布局今年來獲利成長個股，統計買超逾萬張、今年來獲利步步高的個股達15家，以電子股居多，買超和碩(4938)居冠，另有3家傳產股進榜，其中台塑集團就占2家。

群益長安基金經理人王耀龍表示，台股11月收在11,489點，單月上漲130點，漲幅1.15%，大盤指數最高衝達11,668點波段新高，11月持續收紅，連三個月收紅。

展望12月，王耀龍指出，中美貿易協議仍存不確定性，加上美股股市處於新高，預期盤勢在上旬可能震盪整理，但2020年科技產業業績展望仍然正面，加上全球市場資金面仍屬充沛，預期指數未來一季仍有望逐步墊高。王耀龍認為，在產業布局方面，電子股仍是布局重點，包括伺服器、5G基地台、手機新規格等相關個股仍可持續關注。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，今年起第五代行動通訊技術(5G)陸續開始在各國商轉，根據產業研究機構普遍的預測，2020年全球5G手機出貨量將挑戰2億支，從4G智慧手機升級到5G手機，將大幅提升電子元件規格、導入新材料，進一步拉升產品單價，5G通訊系統中各種電子元件規格的升級，將會是電子科技產業在明年最大的成長動能，連帶推升半導體及相關電子零組件的需求，明助台灣電子股業績。

蕭乾祥指出，美國對華為採取禁售令，導致華為及中國大陸資通訊大廠都開始布建「去美化」的產業供應鏈，台灣在半導體及資通訊元件產業都具有全球競爭力，成為陸廠建立供應鏈的首要爭取對象，預期明年台灣電子業仍有機會持續受惠於轉單效應及「去美化」供應鏈的助益。

台股11月持續收紅，12月雖然外資休假，但一般預期內資買盤將可望接棒，包括非電子的大型股、政策作多、投信及集團作帳等族群有機會表現，另外，外資則是有搶先布局獲利成長股的情況，統計11月以來買超今年前三季獲利逐季成長的個股超過100多家，其中買超逾萬張的有15家。

今年前三季獲利逐季成長，11月獲外資買超逾萬張的個股依序是和碩、旺宏、緯創、廣達、華通、光寶科、億光、力成、可成、南亞、華固、台塑、神達、建準、日月光投控等。

其中，電子股占12家，包括電腦及週邊設備有5家、半導體3家、零組信2家 、光電及其他電子各1家，3家傳產股中台塑集團有南亞及台塑，還有1家營建股；外資買超較多的還有台燿、三商壽、永豐餘、瑞昱、康舒、東和鋼鐵、世界、定穎、健鼎等。

外資台塑集團電子股

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