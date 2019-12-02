中小型股賣壓沉重 台股平盤震盪

2019-12-02 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



台股今（2）日早盤在蘋概三王等電子權值股開盤走揚帶動下，指數一度站回11,500關卡，不過盤中在鴻海、聯發科翻黑下，指數走跌，最低來到11,454點，且今日中小型股有調節賣壓，穩懋、元太、美時等股領跌，盤中一度跌破季線142.31點；而半導體設備族群以及石英元件相關族群則逆勢走強。

上周五（29日）美股震盪走低，四大指數收盤全數下跌，在黑色星期五美國電商銷售傳出報捷下，美國期貨電子盤走揚；在亞股方面，日本與中國經濟數據也傳出好消息，帶動亞洲股市走出香港法案的利空，由於日本第3季企業資本支出年增7.1%超預期，激勵日股走揚超過1%、中國11月官方製造業PMI來到50.2，重回擴張區，創3月以來新高，帶動陸股上漲約0.5%，另外，港股和韓股也有約0.4%的表現。

儘管今日中小型股有較重的賣壓，好在權值股表現撐盤，台積電力穩多方軍心，大立光、和泰車、聯電、統一超、國巨等也都有1%以上的漲幅。

另外，今日教友族群性表現得在半導體設備廠以及石英元件族群。在台積電釋出佳音下，帶動台積電概念如：家登、帆宣、辛耘等股走強；石英元件族群也受惠供需吃緊，加上長線有5G題材加持，加高早盤即攻上漲停，經濟也有將近7%的漲幅，台嘉碩、希華、安碁漲幅也在3%之上。

法人認為，上周五台股受到國際政治因素及亞洲股市集體拉回影響，指數跌破月線關卡以長黑K作收。然香港人權法案僅為短期影響，無礙香港局勢穩定，且全球寬鬆貨幣政策有利資金行情延續，加上台股技術面均線仍為多頭排列，應趁低擇優布局，持續偏多看待。操作上，建議加碼前景較佳類股，如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。