台積電供應鏈論壇未演先轟動 半導體設備材料族群抗跌

2019-12-02 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／即時報導



晶圓龍頭台積電（2330）周四舉辦供應鏈管理論壇未演先轟動，半導體設備及材料族群提前反應。因應5G、高效能運算帶動5奈米強勁需求之下，台積電資本支出大增，論壇聚焦5奈米及EUV製程，半導體設備材料族群大啖先進製程商機，家登（3680）、帆宣（6196）、辛耘（3583）、信紘科（6667）股價逆勢抗跌，家登股價更一度來到169.5元，漲幅7.6%，再創歷史新高。

台積電周四舉行2019供應鏈管理論壇，預料國內外半導體設備及材料齊聚，以往年經驗，該論壇闡述將新一年技術發展方向，由於5G及高效能運算需求強勁，客戶增加 7奈米及5奈米訂單，尤其5奈米製程大客戶蘋果、華為均表達高度投片意願，使得台積電今年下半年加快產能建置與提前讓設備機器進駐。

台積電5奈米製程第一期已加速裝機，明年上半年正式量產，台積電在前次法說會中宣布增加資本支出，提高至140至150億美元，所增加40億美元中，其中15億美元會用於7奈米，25億美元則用在5奈米，由於先進製程需求強，預估2020 年資本支出會維持將與2019年相同水準。

研調機構拓墣研究預測，2020年在5G、AI、車用等需求持續增加與新興終端應用的助益下，半導體產業將逐漸走出谷底，預期在產業復甦與終端應用日漸多元的趨勢下，台灣廠商有望掌握先機，進一步鞏固台灣在全球半導體產業的地位。

台積電長期產能增加幅度約為4%至6%，帶起國內半導體設備材料產業鏈，家登為台積電供應鏈成員之一，2020年台積電EUV正式進入大量，家登光罩傳送盒優先受惠。帆宣受惠於台積電、美光、華邦等擴廠投資帶動訂單成長，2020年營收呈現正向成長。信紘科製程機能水設備切入台積電5奈米供應鏈，2020年出貨可望倍數成長。