三大因素加持 法人：台股明年蓄勢挑戰12,682點

2019-12-02 11:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



台股進入今年最後一個交易月份，根據歷史經驗12月上漲機率高，近日雖失守5日線，但法人仍看好在景氣持穩、資金回流、產業增溫下，台股2020年蓄勢挑戰12,682點，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，今年起第五代行動通訊技術(5G)陸續開始在各國商轉，預期2020年有機會帶動5G智慧手機出貨量，連帶推升半導體及相關電子零組件的需求，對台灣的電子股的業績可望有所幫助。

貿易戰引發全球經濟衰退疑慮，但台灣經濟受惠於全球生產版圖調整、貿易戰轉單效應及民間投資增長，主計處逆勢調高2019年GDP至2.64%，2020年再成長2.72%。若與亞洲四小龍的南韓、香港及新加坡相比，今明兩年台灣的經濟表現相對較佳。

民間投資項目在台商回流及外資指標型科技大廠擴大對台投資的帶動下，不但提升台灣的經濟成長動能，更對台灣的產業升級有所助益；而台股的高現金股息殖利率，也讓以往一向不斷外流的本土資金近年來也開始出現回流的趨勢。

在實體產業及市場資金都逐漸加溫下，台股開始醞釀指數挑戰12,682點的有利環境。特別是台灣電子產業受惠5G產業趨勢逐漸加溫，加上美中對抗的供應鏈分流契機，在明年半導體及相關零組件商機皆有持續增長機會，指標性的大型電子權值股將是扮演衝關的要角。

從台灣的GDP與整體台股市值的角度分析，台股明年的指數高點應在12,000點上下，若再進一步考量資金潮的效應，富邦投顧樂觀預估，明年台股加權指數高點有機會向上突破12,682點歷史高點來到12,800點；整體台股股價淨值比(PBR)區間預估落在1.55~1.95倍水準，對應指數高低點位約在10,200~12,800點區間。

類股選擇方向，以5G帶動的半導體與手機組件需求、綠能政策及低基期的績優傳產股三大主軸，做為輪動操作的標的。