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法人：12月全球股市滿堂紅機率高 新興亞谷最亮眼

2019-12-02 11:00聯合報 記者沈婉玉／即時報導

無畏美中貿易戰夾擊，今年來全球股市仍震盪走高，12月是否有機會劃下完美句號？法人指出，近30年，12月全球股市滿堂紅機率高，其中，亞洲新興市場最亮眼，而且漲勢多能延續到隔年農曆春節前後，顯示未來一季都是布局新興亞股的好時機。

根據Bloomberg資料統計，自1990年以來，全球各主要股市於12月平均都是上漲表現，整體漲幅達2.33%，又以印尼、台灣、馬來西亞、英國、德國與美國，上漲機率都超過7成，其中，印尼平均漲幅最大，達4.3%，其次是台灣4.03%、馬來西亞3.85%。

第一金亞洲新興市場基金經理人黃筱雲表示，12月進入傳統銷售旺季，除歐美聖誕節之外，緊接著，隔年1、2月左右就是華人農曆春節，將消費買氣連成一氣；其次，企業藉著新年到來，往往釋出新年度營運展望，為市場增添想像空間，股市表現都相當不錯。

若按區域畫分，黃筱雲指出，這段期間內，新興亞股無論就勝率、平均漲幅，都遠勝歐、美主要國家股市，位居全球股市的前段班，大幅反應華人農曆春節的元月效應。而觀察目前市場環境，包括：資金面、政策面與基本面，都有利於新興亞股，對後市不看淡。

黃筱雲分析，下半年來，亞洲各國央行陸續降息，因應經濟的不確定性，考量利率水準乃高、且通膨率仍低，未來還有進一步降息空間，為市場營造寬鬆環境。

除了貨幣政策外，東協、印度等國推動減稅、提高最低工資、大興基礎建設、獎勵投資等多項財政措施，為企業創造有利條件。尤其美中貿易戰引發製造業轉向東協各國設廠，不僅帶動當地工業發展，長期有助於改善薪資水平，人口紅利效益可期。

馬來西亞亞股春節

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