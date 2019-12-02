投信：台股基本面展望樂觀 但缺乏動能建議選股不選市

2019-12-02 10:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／即時報導



富蘭克林華美投信表示，台股基本面展望樂觀，但歲末年終假期較近，盤勢變化轉淡缺乏動能，但部分電子股修正後仍具表現空間，建議選股不選市，可開始留意整理後的個股以及仍維持強勢的個股。

富蘭克林華美投信表示，總經面在美中貿易談判進展停滯下，可預期工業生產將持續受壓抑，不過，因歐美年終採購旺季與亞洲農曆春節前的備貨需求陸續釋出，加上製造業生產動向指數儘管只有48.9，顯示指數略低於上月，但與歷年同期平均46.4相較卻顯稍高，意味11月工業生產年增率有機會朝改善方向發展，而目前工業生產雖然低迷，但也不至於急轉變差。

另一方面，根據已公布台灣10月日平均貨幣總計數M1B年增率，在活期性存款成長減緩下，繼續下滑至6.99%，稍低於今年前10個月平均7.09%，不過仍持續高於準備貨幣增幅6.57%，市場流動性充裕，且目前M1B年增率仍持續高過M2年增率，呈現黃金交叉，顯見市場資金動能充裕，仍有助於台灣股市正向發展。

富蘭克林華美第一富基金經理人林彥豪表示，由於中美貿易談判簽約進度膠著，中國國務院副總理劉鶴對達成第一階段協議感到審慎樂觀，而川普表示已接近最後一步，但國際市場持續關注談判最終簽約情況，影響投資氣氛。雖美股不斷創新高，但台股適逢月底業績結算，指數高檔賣壓震盪，短線波動加大，宜留意投資是選股不選市。

林彥豪進一步分析，台股明年2020投資展望偏中性樂觀，但仍具消息面不確定性，應留意波動風險。歲末年終加上假期將至，台股短期較缺乏新議題，投資動能減弱，短期大盤評價面過高，部分個股若漲多修正或有業績發揮空間者，仍具補漲機會，或逢低擇優投資於整理後的個股以及仍維持強勢的個股。

富蘭克林華美投信表示，台股操作方向建議逢低選擇科技新趨勢發展看好類股，包括5G商轉、半導體、IC設計等產業。另外，雲端伺服器Server有旺季出貨效應，帶動供應商營運，具落後補漲的題材。而資料中心需求回溫，消費性產品進入產業旺季，有利整體IC庫存的存貨天數下降，表現可期。整體來看，科技電子產業仍較傳產與金融類股表現強勢，建議逢低挑選個股，留意大盤漲多拉回風險。