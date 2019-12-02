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蘋概三王走揚 台股開盤漲20.37點

2019-12-02 09:20經濟日報 記者高瑜君／即時報導

台股今（2）日在蘋概三王等電子權值股開盤走揚帶動下，指數開盤漲20.37點，以11509.94點開出，盤中半導體、頻率元件相關族群走強。

上周五（29日）美股震盪走低，四大指數收盤全數下跌。由於周五美股提早收盤，市場買盤觀望使交易較為清淡，且因川普簽署兩項香港法案，中國威脅將予以反制，加上尾盤傳出美國政府將擴大限制出口華為，使投資人對期待已久的美中協議產生新的擔憂，拖累科技股FAANG、半導體族群全面走低。

終場道瓊工業指數下跌112.5點，或0.39%，收在28051點；標普500指數下跌12.6點，或 0.4%，收在3140.98點；Nasdaq指數下跌39.7點，或0.45%，收在8665.47點；費半指數下跌19點，或1.09%，收在1716.84點。

法人認為，上周五台股受到國際政治因素及亞洲股市集體拉回影響，指數跌破月線關卡以長黑K作收。然香港人權法案僅為短期影響，無礙香港局勢穩定，且全球寬鬆貨幣政策有利資金行情延續，加上台股技術面均線仍為多頭排列，應趁低擇優布局，持續偏多看待。操作上，建議加碼前景較佳類股，如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。

明年台股的最大關卡，將是挑戰30年前的12682歷史高點。圖／聯合報系資料照片
明年台股的最大關卡，將是挑戰30年前的12682歷史高點。圖／聯合報系資料照片
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