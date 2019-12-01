台股摜破月線、周線翻黑 聚焦利基型成長股

2019-12-01 18:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北即時報導



台股摜破月線、周線翻黑，指數失守11,500點；法人1日表示，現階段受到美中協商再添變數、北韓試射飛彈等利空干擾，台股短線走勢仍將伴隨國際股市浮沈，投資人可聚焦「利基型成長股」，等待輪動契機。

近期台股大盤仍為整理格局，上周五終場收跌127點，指數收11,489點，周線翻紅，月線收紅。

富蘭克林華美投信表示，台股基本面展望仍樂觀，但歲末年終假期較近，盤勢變化轉淡缺乏動能，不過，部分個股修正後仍具表現空間，建議選股不選市，可開始留意整理後的個股以及仍維持強勢的個股。

總經面在美中貿易談判進展停滯下，可預期工業生產將持續受壓抑，不過，因歐美年終採購旺季與亞洲農曆春節前的備貨需求陸續釋出。

加上製造業生產動向指數儘管只有48.9，顯示指數略低於上月，但與歷年同期平均46.4相較卻顯稍高，意味11月工業生產年增率有機會朝改善方向發展，而目前工業生產雖然低迷，但也不至於急轉變差。

另一方面，目前M1B年增率仍持續高過M2年增率，呈現黃金交叉，顯見市場資金動能充裕，仍有助於台灣股市正向發展。

富蘭克林華美第一富基金經理人林彥豪表示，由於美中貿易談判簽約進度膠著，中國國務院副總理劉鶴對達成第一階段協議感到審慎樂觀，川普表示已接近最後一步，但國際市場持續關注談判最終簽約情況，影響投資氣氛。

雖美股不斷創新高，但台股適逢月底業績結算，指數高檔賣壓震盪，短線波動加大，宜留意選股不選市。

台新投顧副總黃文清指出，大盤近期高檔震盪，市場觀望氣氛濃厚，主因受到美國總統川普簽署香港人權與民主法案，美中協商再添變數，加上北韓試射飛彈等變數干擾，現階段布局應以「利基型成長股」為首要考量，投資人操作上可聚焦中長線成長性。

由於這些「利基型成長股」，普偏具備長期競爭力、展望正向與產業能見度高等特點，相對較有抗震機會。

例如家登、漢唐、東和鋼鐵、寶雅、國光生、京城、智易、聚陽、貿聯-KY、新鉅科、文曄等，前十月營收年增超過一成，且近期股價表現持穩、獲得市場買盤青睞。

法人強調，在國際股市震盪之際，台股多空也將同步整理，由於類股輪動表現，盤面主流族群也快速更迭，短線投資人仍應謹慎操作。