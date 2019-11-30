台股漲了一年，2020年還有機會繼續漲？股市大戶明年看好台股的3大理由

2019-11-30 15:28 商業周刊 老馬／商周.com專欄作家



充沛的資金、偏高的現金殖利率、新科技的發展，將是台股明年繼續漲的三大利多。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

摘要 台股今年上漲趨勢居多，這股動能可延續到明年嗎？股市大咖指出，充沛的資金、偏高的現金殖利率、新科技的發展，將是明年繼續漲的三大利多 近來有機會和中南部友人見面聊天，他提及相較於台北的景氣狀況，兩者差距頗大，怪不得常常有人說台北天龍國。

內需消費持續衰退，很多店家都苦不堪言，這些的確是政府官方宣稱表面的光鮮經濟數據所無法中肯呈現的，此外香港政局的不穩定，導致港方資金和人才有逐漸外流現象，親近的朋友也反應，有很多香港友人紛紛表示對台北房地產和股票皆有高度興趣，我認為檯面下的流入情形應該相當熱絡才是。

因此，對於台股加權指數是否會突破天險12682的看法，我認為在明年發生的機會是很大的。

說得直白一點就是，充沛的資金，加上偏高的現金殖利率，以及科技業的新技術發展（會衍生出許多新的商機），將會再繼續推升行情盤堅格局，頂多是漲多的技術性拉回，並無大礙。

倒是外資，便可能在獲利了結及調整持股，因此，從現在到年底期間，多頭的重擔可能會是在國內法人機構和政府基金及業內中實戶的身上，所以指數不易有大表現，偏重在中小型個股表現！

我的看法是台積電2330一定是領頭羊指標之一，（假如你不知道如何選股）另外以往一般認為的定存概念股（大型傳產、金融、電信...）似乎已經更換主角了，投資人務必要適時調整持股，否則也很容易賺指數賠價差，至於除了美股的景氣仍處於繁榮階段，一些新興市場的股市、匯市基期較低，海外股票基金也可以考慮一下。

當然免不了的避險工具如原物料、黃金、石油、期貨、債券皆可納入投資組合。

老話一句：人多熱鬧的氣氛容易讓人覺得報酬可期，有時候會失去風險意識，不過尚未到曲終人散的時候，只要市場還有警戒狀態的情緒，就不至於演變成多殺多或是立即反轉的跡象。以上參考！

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