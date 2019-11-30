年底集團作帳行情啟動 聚焦績優集團股

2019-11-30 10:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



時序接近年底，台股漲到11,400點以上，年底是否還有集團股作帳行情？投資專家還是認為，業績好的集團股還是有作帳行情可期。

傳產集團股可注意台塑集團、可望率先表態，橫跨電子與傳產華新麗華、遠東集團也值得注意。

根據往年許多的經驗，只要到年底，集團股都會上演一波行情，集團作帳行情火熱上演，股價走勢繳出亮麗成績單，間接讓股東、市場投資人都很開心；不過法人也提醒，投資人如果要搭集團作帳行情順風車，還是要注意基本面，最好挑選營收成長股、高淨值的個股為首選

下周台股進入12月，集團股作帳行情有機會推升台股指數再衝高。法人普遍注意的集團個股包括遠東新（1402）、華新、台塑、鴻海、統一、台積電與仁寶等集團個股都是市場重視的指標股。

台新投顧表示，雖然集團股作帳行情加溫，投資台股還是要注意際局勢變化，美中貿易戰後續發展，仍會影響台股表現。

台股短期受到貿易戰訊息反覆影響回檔，下周可能逢壓而回檔，但美中貿易未來仍有簽屬協議的可能，因此台股維持高點的可能性高，趁著台股仍維持多頭氣勢，包括國內各大集團可望啟動的集團作帳行情拉抬績效，突顯相關集團實力，隨著集團股作帳持續開跑下，可留意集團作帳股的表現，有望成為年底前台股多頭攻堅的領頭羊。