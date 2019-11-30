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15檔三強護體 抗震悍將

2019-11-30 00:16經濟日報 記者趙于萱／台北報導

美中貿易談判傳出變數，外資昨（29）反手提款台股百億元，拖累指數摜破月線。法人表示，此時操作應兼顧籌碼、技術、基本面，搭配營運展望預期向上，挑出群創、家登等15檔三強抗震股，為擊退大盤亂流指標。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，台股昨日跌破月線，短多架構宣告破壞，所幸季線維持上揚，月線連三紅，在中長多護體下，台股12月將「先蹲後跳」，布局上先防禦、後進攻。

新光投信董事長劉坤錫也表示，外資大賣台股百億元，籌碼出現鬆動，加上盤面主流易位到水餃股，12月上半月美中持續談判帶來震盪變數，應順應趨勢挑短多轉強股。

以法人買超、股價站上月季線、且法人預期營運動能改善，共選出群創、旺宏、家登、台肥、光罩、崇越、貿聯、晶技、漢唐等15檔「三強」股。

群創在本周獲法人大買20萬張，繼麥格理證券喊評價低估，瑞銀證券昨出具報告，也判斷群創營運觸底，預估明年大尺寸面板售價在區間表現，LCD面板供需過剩幅度由今年的5.8%收斂到1.2%，上調群創目標價至8.3元。

旺宏獲摩根士丹利力挺，法人買盤也綿延不斷。摩根士丹利半導體產業分析師顏志天指出，在記憶體回穩以及任天堂熱銷提振旺宏基本面，接下來蘋果AirPods Pro熱賣，預期將推動NOR Flash供應轉緊，旺宏營運動能還有提升空間。

冠德為法人買超傳產股代表，累計前十月營收增加四成以上。據投顧推估，冠德第4季交屋認列將貢獻32億元，接續青璞匯餘屋、新莊建案認列，明年貢獻自70億元起跳，後年另有敦北、冠德天晴陸續認列，將迎接連三年的獲利和股利成長高峰。

15檔三強股 圖／經濟日報提供
15檔三強股 圖／經濟日報提供
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群創台股旺宏

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