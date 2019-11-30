股海指南針／低基期低估值族群 短線主流

2019-11-30 00:37 經濟日報 林成蔭



金融市場在資金「瘋狗浪」的帶動下，資金行情熱絡了一段時間，但景氣上升的力量不強，經濟合作暨發展組織（OECD）在11月公布最新經濟展望，預計今年世界GDP成長率為2.9％，這是自金融危機以來最低的年成長率，2020年的經濟成長率也是2.9％，世界的經濟動能存在著停滯的風險。

好在美國聯準會（Fed）的褐皮書報告認為經濟前景總體樂觀，通膨速度緩慢，就業持續增長，聯邦基金利率期貨顯示，利率維持不變的機率達94.8%，預計Fed在12月10日到11日舉行的會議不會有任何動作，Fed對景氣發展看法正向、稍安人心。

台灣的景氣發展力道平平，10月景氣對策燈號續呈黃藍燈，綜合判斷分數為18分，較上月減少了1分，即使領先指標不含趨勢指數為102.14，較上月上升0.17%，因國際政經變數仍多，仍要密切注意。

「資金行情」通常聲勢浩大，能吸引群眾，但到一定階段必須要有「景氣行情」接棒，也就是基本面如經濟成長、企業獲利要能走揚，行情才能長久，否則人氣一旦消退，欠缺基本面支撐，股市也將迅速回檔，這是投資者在歲暮年終必須思考的問題。

這次短線的多頭攻勢由8月6日的10,180點開始發動，在8月底收上月線，僅在10月9日收盤跌破這條勳線，第二天隨即迅速走高、繼續漲勢，其他時間僅盤中小破，當天收盤又站回去。但昨（29）日台灣加權指數重挫127點跌破月線，波段漲勢有進入尾聲的跡象。

從匯市觀察，新台幣自8月6日的31.72開始走升，11月8日出現30.32的價位後即呈現盤整，可解讀為資金匯入減緩，外資單月買超金額由9月的新台幣897億元，10月的1,247億元，到11月的578億元，昨日外資大賣125億元，可能意味著這次外資的回補行情暫告一段落。

現階段外資對台股應不至於翻多為空，因台北匯市在11月的最後一個交易日沒有太大波動，代表外資並未出走，不過，近期新興市場匯市的確有所震盪。例如智利持續抗議活動，貨幣披索連續第二天創新低；巴西貨幣雷亞爾匯率亦創下歷史最低，逼得兩國央行出手干預；阿根廷的政經環境在大選後劇變。這樣的波動因子，有可能是未來的黑天鵝。

2019年對投資者來說是個好年，前11個月台灣加權指數漲幅達18.1%，櫃買指數漲幅為16.9%，截至感恩節放假前，美國S＆P500指數漲幅更達25.8%，NASDAQ指數高達31.2%，其他投資工具包括債券、REITs、黃金等均是正報酬，這並不常見，從「回歸均值」的規則來看，明年再有如此表現不容易。

年底的布局，在樂觀中應抱持著謹慎的心態應對。

首先，調降持股水位，積極者可將部分資金持有避險商品；其次，選股避開漲幅已高，或展望保守的企業，電子股由5G概念、人工智慧、雲端概念輪動到代工族群，整理難免，籌碼適度沉澱也是好事，接下來以個股表現為主，基期和估值較低的族群如特斯拉概念股貿聯、和大等、元件股如中美晶、強固型電腦如神基等具抗跌力道。

生技醫療股中，具指標性的浩鼎止跌彈升，北美大風雪增添汽車零組件的旺季效應，亦可留意。

（作者是資深證券分析師）