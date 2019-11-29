這市場創4年半以來新高 摩根大通6理由要你買

2019-11-29 23:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ／台北即時報導



歐股受惠於美中貿易情勢改善，加上近期數據顯示歐洲經濟有止跌回穩跡象，花旗歐元區經濟驚奇指數自10月10日谷底的-87反彈至28日的-17.94，激勵MSCI歐洲指數11月以來至28日28上漲3.2%，連續第三個月收紅並續創2015年4月以來新高。

歐股大漲後，現在還能不能買歐股呢？摩根大通證券在全球股市投資策略中建議加碼歐元區股票，看好歐股六大投資利基，包括1.歐洲央行寬鬆貨幣政策帶動貨幣供給M1年增率反彈，將進一步帶動採購經理人指數回升；2.銀行業對民間企業或家計單位的貸款穩健增長；3.歐股與美股間的每股盈餘與股東權益報酬率(ROE)差距預期將收斂；4.歐股評價面較美股便宜；5.歐元區整體財政體質較佳且負債比低於美國與日本，預估2020年歐元區財政刺激政策佔GDP比重達0.3%；6.今年遭逢資金大幅流出後有望吸引資金回流。

富蘭克林證券投顧建議，展望年底至2020年初，隨著英國脫歐不確定性有望朝有協議脫歐方向邁進、化解政治不確定性，加上歐元區財政政策從緊縮轉為擴張，歐洲央行維持低利且每月購債200億歐元的量化寬鬆政策，預期歐洲經濟及股市表現可望漸入佳境，建議空手者可留意歐股加碼機會，採取防禦（醫療、通訊服務）與循環性產業（耐久財、工業、金融及能源）並重的均衡配置，或以加碼歐股的全球型股票基金介入，單筆或定期定額皆宜。