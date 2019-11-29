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外資賣超126.21億 買超最愛這十檔

2019-11-29 17:20經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台股今(29)日失守月線，收在11,489.57點，下跌127.51點，周線翻黑下跌77.23點，跌幅0.67%，但月線連三紅，統計三大法人賣超164.39億元，外資賣超達126.21億元；以外資買賣超個股來看，權值股成為調節重心，買超標的轉向低價、低基期股，面板股尤其吸金，友達(2409)高居外資買超個股之冠。

台股今日以11,616.88點小跌開出，早盤一度翻紅拉升至11,623.59點，但在台積電（2330）等權值股走弱下，指數再翻黑走低，盤中賣壓湧現，跌幅擴大超過百點，終場收11,489.57點，跌幅1.1%，成交量1,193.48億元，周線翻黑，月線連3紅，上漲130.86點，漲幅1.15%。

三大法人今日賣超164.39億元，其中外資賣超126.21億元，投信賣超3.39億元，自營商賣超（合計）34.78億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.32億元，自營商（避險）賣超28.45億元。

外資買超前十大個股中，面板股一口氣進榜3檔，且高居前三大，外資今日買超個股最多的是友達，買超72,538張、其次是群創，外資買超53,584張，彩晶則以買超11,148張居第三；其後依序是國產、旺宏、晶電、華通、新光金、晶技、中環。

外資賣超前十大中則以權值股及金融股居多，元大台灣50反1、元大滬深300正2，兩檔ETF居外資今日賣超前兩名，台積電居外資賣超第三大，賣超11,373張，其下依序是聯電、欣興、玉山金、華航、中信金、兆豐金、開發金。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，因逐漸進入外資法人年底休假高峰，預期台股高檔震盪走勢應會延續但創高不易，在目前進入財報空窗期、歐美年底銷售旺季、及選舉行情期待下，市場尚無促使指數大幅修正理由；預期在外資逐漸缺席下，盤勢將轉為內資主導盤，中小型績優股相對有表現機會。

外資個股

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