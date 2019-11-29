外資休假去、盤勢轉內資主導 中小型股有表現機會
台股今(29)日以11,489.57點作收，下跌127.51點，成交量1,193.48億元，失守月線，日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，因逐漸進入外資法人年底休假高峰，預期台股高檔震盪走勢應會延續但創高不易，在目前進入財報空窗期、歐美年底銷售旺季、及選舉行情期待下，市場尚無促使指數大幅修正理由；預期在外資逐漸缺席下，盤勢將轉為內資主導盤，中小型績優股相對有表現機會。
張亞瑋指出，明年許多央行寬鬆仍會持續，明年第1季仍有降息一碼的機會，資金面仍偏向寬鬆，提供股市最大驅動力。對於目前類股想法，由於發酵近一年的舊題材已漲多，可逢高分批減碼，同步可留意新題材概念，半導體、TWS、PCB中的HDI等族群至明年上半年可望淡季不淡，對於具有新應用、基期低族群，逢低留意買點。
張亞瑋分析，產業方面，由於新iPhone可望支援第五代行動通訊（5G）並帶動大換機潮， iPhone台系供應鏈將是主要受惠者，股價基期偏低的蘋果供應鏈可留意；5G帶動的基站、手機軟硬板新的規格及材料改變、Mini LED、手機全屏及OLED滲透率提升受惠股，看好半導體需求展望至明年第1季都屬正向，相關概念族群可持續關注。
留言