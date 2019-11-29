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台股周線翻黑收跌127.51點 三大法人賣超164.39億

2019-11-29 15:00經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台股指數今（29）日開低，早盤雖一度翻紅小漲，但在權值股走弱下，指數愈走愈低，一連失守5日線、11,600點、11,500點關卡及月線，終場以11,489.57點作收，下跌127.51點，成交量1,193.48億元，周線翻黑，周跌幅0.67%，但月線連三紅，上漲130.86點，漲幅1.15%；三大法人賣超164.39億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超126.21億元，投信賣超3.39億元，自營商賣超（合計）34.78億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.32億元，自營商（避險）賣超28.45億元。

美股感恩節休市，台股今日以11,616.88點小跌開出，早盤一度翻紅拉升至11,623.59點，但在台積電（2330）等權值股走弱下，指數再翻黑走低，盤中賣壓湧現，跌幅擴大超過百點，終場收11,489.57點，跌幅1.1%。

台股今日失守月線，周線翻黑，周指數下跌77.23點，跌幅0.67%；月線則是收紅，上漲130.86點，漲幅1.15%，由於短期均線跌破，且失守月線，法人表示，在指標轉弱下，下周大盤回檔整理機會大。

自營商台股指數權值股三大法人

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