權值股疲弱賣壓湧現 台股大跌127點收11,489

2019-11-29 13:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ／即時報導



觀察今日台股盤中台灣50權值股表現弱勢，電子族群部分，台積電開低走跌逾1%，大立光、鴻海與聯發科開高後皆相繼翻黑走跌。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 美股因感恩節休市一天，亞洲主要股市表現疲弱，台股今（29）日小跌開出後，在多頭下推升下指數一度翻紅，惟台積電（2330）等權值股相繼走弱，壓抑指數整體表現指數，盤中賣壓湧現，使得跌幅擴大逾百點，終場下跌127.51點、跌幅1.1%，以11,489.57點作收，成交量1,193.48億元，並相繼失守11,600、11,500點整數關卡及三短期均線，周線並翻黑。

美股昨日感恩節休市一日，由於美國總統川普正式簽署「香港人權與民主法案」，使得市場擔憂恐讓美中貿易談判再生變數，道瓊電子期一度下跌逾百點。

亞洲主要股市今日表現也一片慘綠，日、韓股皆開高後翻黑，盤中分別走跌0.1%及1.2％，台股開低震盪走跌，盤中跌幅擴大約0.8%，陸股開低震盪走逾0.5%，港股開低走跌近2%表現最為弱勢。

觀察今日台股盤中台灣50權值股表現弱勢，電子族群部分，台積電開低走跌逾1%，大立光、鴻海與聯發科開高後皆相繼翻黑走跌，盤中分別下跌0.2%、0.78%及1.5%，可成走跌近3.5%，日月光投控也有逾2%的跌幅等。

金融族群方面，富邦金走跌逾1％，其餘也有0.2~0.9%不等的跌幅;非金電族群部分，包括遠東新、亞泥、寶成、台泥等皆有逾1%的跌勢。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，加權指數今日開平震盪走低，不僅5日、10日短期均線被跌破，並進一步回測月線支撐，若大盤無法守穩月線，則是11月以來首度跌破，在指標轉弱下，下週股價回檔整理機會大，建議操作上宜轉趨保守。