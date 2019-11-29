遠雄港盤中股價震盪 振幅達4.8%

2019-11-29 10:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



反送中，貨不敢進香港停放，航空業界就指出，香港機場是全球最大的貨運進出口機場，物流供應鏈只要有非常規的模式運作產生，對於物流業者就會出現新商機，遠雄港（5607）接到轉單效應，今（29）日早盤開高來到30.05元，但盤中震盪激烈，振幅達4.8%，中菲行早盤一度來到26.35元。

美中貿易戰、反送中改變物流業生態，電子業大咖不敢把貨放香港，再加上長期有美中貿易戰陰霾，電子大咖更積極找其他物流基地，最明顯是航空物流業者，因為這些貨物不直接進香港，可能要改往其他地區去拆併再出口，就需要找免稅區作業，在移動過程中就會產生不同的物流服務需求。

遠雄港已經感受到這樣的威力，遠雄港的倉儲貨運站，原來一天尖峰時間約4、5小時、離峰約6、7個小時，現在幾乎是一位難求，已經接近24小時運轉，推估業績會陸續反應在營收、獲利上。

另外，遠雄港著眼於市場新商機，今年決定投入50億元的資金興建四大廠區，近期傳出才剛動土，傳出電子大咖搶租，近七成都已經有租方要準備洽租。

另外，在這些貨運需求的移轉過程中，原本的香港無法停留，也會浮現不同的需求服務商機，國內的航空物流業中菲行、台驊投控、捷迅都是物流業的服務供者，業績當然也會跟著受惠。