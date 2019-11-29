親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

國民黨立委不背書 反滲透法逕付二讀闖關成功

中職／85號龍衫遭誤用？味全：會尊重師母想法

熱錢效應 外資青睞三大新興亞股

2019-11-29 10:28經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

近期全球股市表現樂觀，美股持續創新高，新興亞洲兩大經濟體中國及印度雖然經濟數據整體偏弱，但今年以來中國滬深300指數仍有逾兩成漲幅，印度SENSEX指數也有一成以上漲幅，股市表現與經濟數據背離；統一大龍印基金經理人黃柏凱表示，審慎樂觀看待今年底及明年第1季股市行情，在資金行情延續情境，相對看好外資較青睞的中國、印度及台灣股市

黃柏凱指出，推升股市的主要動力是市場熱錢增加，全球主要央行持續降息風潮，再加上債券負利率效應，資金為追逐收益，由債市轉進股市；展望後市，美中雙方在貿易協商正式簽訂文本協議前，仍不時會有雜音，但大方向朝正面發展，對市場負面擾動降低，再加上目前尚未出現全球寬鬆貨幣政策轉向訊號，有利風險資產表現，審慎樂觀看待今年底及明年第1季股市行情。

根據彭博資訊統計，外資今年來對印度股市累積買超133.97億美元、對台股買超88.69億美元，在有即時統計資料的新興亞股裡，排名前二。

外資對中國股市買超金額目前只公布截至上季底（9月30日），累積前三季買超811.88億美元，由於第4季美中貿易談判緩和、MSCI啟動A股指數擴容等利多，滬深港通北向資金在10月、11月皆為淨流入，推估第4季外資流入中國股市的態勢不變。

分析基本面，黃柏凱表示，中國整體經濟仍偏弱，10月製造業及非製造業指數皆下滑，受到非洲豬瘟影響豬肉價格大幅上漲，10月消費者物價指數年增率由上月的3%升至3.8%，通膨壓力排擠了其他消費，導致內需不振。

黃柏凱說，中國政府透過各項政策企圖穩增長，包括減稅降費，引導市場利率下降，加大市場流動性，同時持續放寬外資限制，也向美國進口豬肉以緩解國內供需。中國布局主要看好5G相關、電子、工程機械、半導體、白酒等類股。

印度方面，經濟成長率大幅放緩，農業、工業及內需消費等數據也下滑，印度央行將全年GDP成長率由原先預估的6.9%下修至6.1%。

印度央行今年來已五度降息刺激經濟，下半年印度政府也推出積極財政政策，除擴大基建投資外，最大利多是大幅調降企業稅。

印度股市重獲外資青睞，自9月下旬急起直追，一反前三季疲弱態勢。目前市場普遍預期印度央行可能在12月再次降息，資金行情有撐。看好受惠政策支持的農村經濟和產業集中度提升的龍頭公司，包括IT服務、銀行、非銀行金融、基建、消費等。

外資降息

相關新聞

美股感恩節休市 台股開低震盪走跌失守11,600點

2019-11-29 09:40

台股12月行情 不退燒

2019-11-28 23:26

5G產業 投資新主流

2019-11-28 23:25

特斯拉利多 概念股轉強

2019-11-28 23:26

亞洲先驅 台灣ESG表現 吸引外資利器

2019-11-29 01:15

ETN有錢景 下個投資新寵

2019-11-29 00:14

賴憲政：ETN 小資族創富利器

2019-11-29 00:13

阮慕驊：五訣竅拉高ETN勝率

2019-11-29 00:12

MSCI：台灣推動ESG 吸引外資

2019-11-29 00:03

MSCI亞太區業務總裁林偉傑…來自台灣 經歷豐富

2019-11-29 00:00

多頭買小不押大 櫃買指數連六紅

2019-11-29 00:00

集保奪亞太電子化成就金獎

2019-11-28 23:26

就市論勢／半導體、Mini LED 搶鏡

2019-11-28 23:24

權值股走軟台股收跌30.38點 三大法人賣超1.16億元

2019-11-28 15:04

市場聚焦穩健成長內需股 台灣外銷接單出現亮點

2019-11-28 14:51

台灣資本新契機／鍾惠民：撈魚也養魚 趁勢凸顯產業亮點

2019-11-28 14:47

台灣資本新契機／陳奕光：活化KY族 打通流動瓶頸

2019-11-28 14:47

台灣資本新契機／林火燈：引導資金 助推轉型升級

2019-11-28 14:47

台灣資本新契機／簡立忠：推台商回流 壯台股優勢

2019-11-28 14:47

台股下跌30.38點 收11,617.08點

2019-11-28 14:17

財經皓角／景氣末升段 存股＋存債成優勢策略

2019-11-28 14:12

蘋概3王休兵 聯發科續攻

2019-11-28 14:11

生技好消息 帶旺櫃買指數

2019-11-28 14:11

5G、面板穩盤 台股力守11,600點

2019-11-28 14:11

兆豐展望 明年上半年台股挑戰歷史高點

2019-11-28 14:11

蘋概股三雄整理 台股守住11600點之上

2019-11-28 14:10

2019終章選股 台積電是影響指數重要關鍵

2019-11-28 13:09

年底作帳熱 這幾檔鴻家軍有看頭

2019-11-28 12:39

謝金河：尋找明年的潛力股

2019-11-28 12:29

百貨股淘帝-KY除權息首日買盤溫吞 關中股價止穩

2019-11-28 11:46

美系外資保守看iPhone SE 2 減碼可成目標價降至210元

2019-11-28 11:00

蘋概三雄休息 台股守住5日線之上

2019-11-28 10:47

今年台股漲幅領先四小龍 謝金河：蹲30年馬步後有起色

2019-11-28 10:15

台股平盤震盪 開盤小跌5.76點

2019-11-28 09:26

游庭皓：景氣末升段 「存股＋存債」成優勢策略

2019-11-28 08:35

就市論勢／蘋概、高階LED 閃金光

2019-11-26 23:39

就市論勢／5G鏈、蘋概 將有表現

2019-11-23 00:02

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

年底作帳熱 這幾檔鴻家軍有看頭

2019-11-28 12:39

特斯拉利多 概念股轉強

2019-11-28 23:26

5G產業 投資新主流

2019-11-28 23:25

ETN有錢景 下個投資新寵

2019-11-29 00:14

台股12月行情 不退燒

2019-11-28 23:26

谷底已過 奇力新重登百元大關

2019-11-28 14:11

泰碩 奪陸5G大廠訂單

2019-11-28 23:21

美系外資保守看iPhone SE 2 減碼可成目標價降至210元

2019-11-28 11:00

5G、面板穩盤 台股力守11,600點

2019-11-28 14:11

富邦VIX反分割有譜？證交所駁斥報導不實

2019-11-28 11:29

立積：對岸大客戶 營收占比低

2019-11-28 23:20

權值股走軟台股收跌30.38點 三大法人賣超1.16億元

2019-11-28 15:04

亞洲先驅 台灣ESG表現 吸引外資利器

2019-11-29 01:15

多頭買小不押大 櫃買指數連六紅

2019-11-29 00:00

聯發科搶先發表首款5G系統單晶片 外資目標價喊500元

2019-11-28 12:46

新光金前三季每股賺1.55元 子公司新壽持續攻外幣保單

2019-11-28 15:41

兆豐證券看好台股明年上半年戰12,682點 聚焦GPS概念股

2019-11-28 19:24

MSCI：台灣推動ESG 吸引外資

2019-11-29 00:03

生技好消息 帶旺櫃買指數

2019-11-28 14:11

賴憲政：ETN 小資族創富利器

2019-11-29 00:13

就市論勢／半導體、Mini LED 搶鏡

2019-11-28 23:24

蔡鎮村：下周起迎接年底作帳行情

2019-11-28 10:45

百貨股淘帝-KY除權息首日買盤溫吞 關中股價止穩

2019-11-28 11:46

阮慕驊：五訣竅拉高ETN勝率

2019-11-29 00:12

航太需求熱 豐達科營運正向

2019-11-28 12:12

眾達推新品 業績將吃補

2019-11-28 23:21

不受波音737 MAX事件影響／豐達科看好長期航太市場

2019-11-28 14:47

財經皓角／景氣末升段 存股＋存債成優勢策略

2019-11-28 14:12

新藥納入醫保目錄 太景在陸銷售將暴增

2019-11-28 23:22

聯發科首顆5G手機晶片開出高價 股價衝高後卻翻黑

2019-11-29 09:45

神基 拿下法商大單

2019-11-28 23:19

美股感恩節休市 台股開低震盪走跌失守11,600點

2019-11-29 09:40

5G題材加持 東台訂單增

2019-11-28 23:22

再啃蘋果 茂林挾量攀波段新高

2019-11-28 14:11

信驊 明年營運 拚新高

2019-11-28 23:20

宏捷科、鈺太 認購夯

2019-11-28 23:28

瑞祺電Q4營收 有望攻頂

2019-11-28 23:19

蘋概3王休兵 聯發科續攻

2019-11-28 14:11

除權息 淘帝走勢溫吞

2019-11-28 14:12

漢翔揪華航 攻飛機內裝

2019-11-28 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top