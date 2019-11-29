熱錢效應 外資青睞三大新興亞股

2019-11-29 10:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



近期全球股市表現樂觀，美股持續創新高，新興亞洲兩大經濟體中國及印度雖然經濟數據整體偏弱，但今年以來中國滬深300指數仍有逾兩成漲幅，印度SENSEX指數也有一成以上漲幅，股市表現與經濟數據背離；統一大龍印基金經理人黃柏凱表示，審慎樂觀看待今年底及明年第1季股市行情，在資金行情延續情境，相對看好外資較青睞的中國、印度及台灣股市

黃柏凱指出，推升股市的主要動力是市場熱錢增加，全球主要央行持續降息風潮，再加上債券負利率效應，資金為追逐收益，由債市轉進股市；展望後市，美中雙方在貿易協商正式簽訂文本協議前，仍不時會有雜音，但大方向朝正面發展，對市場負面擾動降低，再加上目前尚未出現全球寬鬆貨幣政策轉向訊號，有利風險資產表現，審慎樂觀看待今年底及明年第1季股市行情。

根據彭博資訊統計，外資今年來對印度股市累積買超133.97億美元、對台股買超88.69億美元，在有即時統計資料的新興亞股裡，排名前二。

外資對中國股市買超金額目前只公布截至上季底（9月30日），累積前三季買超811.88億美元，由於第4季美中貿易談判緩和、MSCI啟動A股指數擴容等利多，滬深港通北向資金在10月、11月皆為淨流入，推估第4季外資流入中國股市的態勢不變。

分析基本面，黃柏凱表示，中國整體經濟仍偏弱，10月製造業及非製造業指數皆下滑，受到非洲豬瘟影響豬肉價格大幅上漲，10月消費者物價指數年增率由上月的3%升至3.8%，通膨壓力排擠了其他消費，導致內需不振。

黃柏凱說，中國政府透過各項政策企圖穩增長，包括減稅降費，引導市場利率下降，加大市場流動性，同時持續放寬外資限制，也向美國進口豬肉以緩解國內供需。中國布局主要看好5G相關、電子、工程機械、半導體、白酒等類股。

印度方面，經濟成長率大幅放緩，農業、工業及內需消費等數據也下滑，印度央行將全年GDP成長率由原先預估的6.9%下修至6.1%。

印度央行今年來已五度降息刺激經濟，下半年印度政府也推出積極財政政策，除擴大基建投資外，最大利多是大幅調降企業稅。

印度股市重獲外資青睞，自9月下旬急起直追，一反前三季疲弱態勢。目前市場普遍預期印度央行可能在12月再次降息，資金行情有撐。看好受惠政策支持的農村經濟和產業集中度提升的龍頭公司，包括IT服務、銀行、非銀行金融、基建、消費等。