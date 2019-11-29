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產業前景明朗 晶技蓄勢待攻

2019-11-29 10:10經濟日報 記者呂安涔／即時報導

日本石英元件大廠持續策略性減產，導致消費性產品缺口擴大，國內石英元件大廠晶技（3042）走出營運低潮，自4月之後營收開始呈現年增的趨勢，雖然第4季進入產業淡季，但年增的趨勢不變，確認走出谷底。

晶技於27日召開海外法說會，對於2020年展望非常樂觀，認為5G所需的石英元件量增價漲，而新產品包含小型化微型化石英元件、光感測元件、ADAS相關產品陸續貢獻營收且有明顯擴大趨勢，對於未來展望樂觀。

內資法人亦看好公司未來前景，認為明年獲利將增長25%，創三年新高。

晶技營收

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