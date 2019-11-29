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中光電子公司秀人臉識別技術 早盤股價逆勢走揚

2019-11-29 09:48經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

中光電（5371）受惠三大法人齊力作多助攻，加上旗下子公司中光電智能雲服，攜手元大銀行於金融科技展秀人臉識別行銷系統吸睛，今（29）日成交量放大，帶量向上跳空，盤中最高一度漲至40.8元。

觀察籌碼面，截至昨日，外資連四買，自營商連三買，投信也轉買。

中光電累計今年前三季稅後純益7.62億元，每股純益（EPS）1.75元；累計前十個月合併營收401.8億元，年減12.8%。

看到本季，中光電預期，節能產品步入淡季，出貨量估個位數衰退；影像產品則有一成以上成長，整體營運維持成長。

中光電智能雲服人臉識別技術將攜手元大銀行於台北金融科技展亮相。圖／中光電提供
中光電智能雲服人臉識別技術將攜手元大銀行於台北金融科技展亮相。圖／中光電提供
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