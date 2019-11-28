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蘋概三王休息 台股平盤震盪

2019-11-28 12:44經濟日報 記者高瑜君／即時報導

美股震盪走高，四大指數收盤全數上漲，不過今（28）日亞洲主要股市並未跟上腳步，台股開盤小跌，盤中在權值股疲弱下，一度回測11,600關卡，最低來到11,604點，蘋概三王今日在平盤附近震盪，權值股中由聯發科（2454）領軍，盤中股價上漲約2%；而櫃買指數今日由世界先進、宣德與宏捷科等領漲，表現較強，來到146點。

由於市場對美中協商抱持樂觀態度，而且經濟數據表現良好，今年第3季GDP受惠消費與投資而上修，耐久財訂單亦意外轉為正成長，加上感恩節購物假期到來，激勵消費類股表現強勁，帶動三大指數收盤再創歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲42.31點，或0.15%，收在28,164點；標普500指數上漲13.11點，或0.41%，收在3,153.63點；那斯達克指數上漲57.24點，或0.66%，收在8,705.17點；費半指數上漲12.64點，或0.73%，收在1,735.91點。

亞股方面，儘管跌幅都不大，但主要指數接壓在平盤之下，跌幅在0.04%至0.3%間不等。

在類股方面，今日生技族群就有族群性表現，國光生、神隆、科研等走強；蘋概股今日也由小兵領軍，宣德亮燈攻漲停，茂林-KY、宏捷科、台虹、興能高等紛紛走強。

法人認為，美中貿易協議進展順利，美國總統川普再度提及已到協議最後階段，由於雙邊均有意達成協議，故此利多將持續發酵。

全球央行資金寬鬆，資金行情持續。加上12月分作帳行情即將到來，台股各期均線多頭排列，中多格局持續。

操作上，建議加碼前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。

台股權值股

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