年底作帳熱 這幾檔鴻家軍有看頭

2019-11-28 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



台股站穩萬一大關仍續往高點挑戰，法人認為12月的台股重心將轉由內資主導，投信及集團作帳行情蠢蠢欲動，鴻海（2317）在外資及投信買超下衝上90元關卡，鴻家軍表現成為作帳行情重要指標，統計11月以來有7檔漲家軍漲幅逾1成，尤以亞太電漲幅領先，法人表示，後續可留意鴻海集團中低位階的個股，有機會陸續表態上漲。

根據統計，台股12月上漲機率高，投信及公司都可望發動作帳，推升股價的表現，台股目前站穩在月線之上，呈現高檔整理，法人認為，觀盤兩大重點包括月線及新台幣匯率，只要月線不破、新台幣匯率不貶破30.5元，多方仍擁有絕對優勢，今（28）日摩台結算需留意尾盤震盪。

集團作帳題材則是開始增溫，鴻海領軍鴻家軍成為重要指標，統計11月以來漲幅逾一成的有亞太電、瑞祺電、榮創、帆宣、鴻海、群創與樺漢等；亞太電在鴻海集團力挺下，積極布局5G，11月以來股價漲幅達34.33%（統計至11月27日），漲幅領先。

三大法人11月來合計買超逾千張的則有鴻海、群創、廣宇、鴻準、京鼎與帆宣，其中鴻海獲得外資及投信買超，合計11月三大法人買超51萬1,303張；群創也是重要買超標的，合計11月三大法人買超15萬4,358張，推升股價11月來上漲11.67%。

證券分析師黃漢成表示，鴻海股價日前一度上漲到93元，主要受惠於外資持續的買超推升，目前約守在90元之上，預期上檔空間可能不大，但短期內只要外資不賣，股價將可在月季線及前波低點86.7元附近形成支撐，較好的布局點則要等日KD回到低檔再說。

他指出，鴻海之外，鴻家軍目前還可以留意低位階的個股，除了已發動的群創、亞太電之外，包括GIS-KY、鴻準、台揚等低位階股也有機會啟動作帳。

財經專家Wen姐表示，11,668點幾乎已可確定絕對不是台股今年最高點，至於指數空間還有多少，仍需步步為營，投資人觀察大盤，只要把握二大重點，一是大盤月線，另一則是新台幣匯率，只要月線不破、新台幣匯率不貶破30.5元，多方仍擁有絕對優勢。