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百貨股淘帝-KY除權息首日買盤溫吞 關中股價止穩

2019-11-28 11:46經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

淘帝-KY（2929）今（28）日進行除權息交易，除權息參考價為90.8元，不過，受今日盤面氛圍影響，股價僅在平盤上下震盪，走勢溫吞。

同屬百貨股的關中則在昨日除權，相較於昨日走跌頹勢，今日出現止穩，盤中股價來到44.45元，漲幅逾2%。

淘帝-KY今年雙11業績表現不俗，公司自11月1日起提前於天貓、淘寶、京東等線上電商平台及線下1,607間實體門市同步提前開跑暖身，成功創造總銷售額達1.1億元，並較去年同期成長22.22％，有助於挹注第4季傳統旺季表現。

此外，淘帝-KY也陸續推出第八代形象門市據點，已有福建、湖南、四川等多地代理商開出全新形象門市，搶年底消費旺季。

淘帝-KY表示，推出的第八代全新門市形象與展店策略調整，有助於提升門市坪效、強化體驗服務及展現良好品牌宣傳效益，包括展店策略仍聚焦於Shopping Mall、大型門市為主。

關中今年以來營收、獲利皆較去年同期衰退，公司表示，今年導入國際會計準則IFRS 16租賃會計新制，影響租利息費用認列增加，惟旗下各業務發揮經營管理綜效，挹注前三季營業利益達2,866萬元，較去年同期成長52％，稅後淨利0.65億元、稅後每股純益為2.67元。

關中表示，受惠集團持續開拓安全閥業務銷售應用領域，以及美國主要客戶在既有瓦斯桶開關出貨表現穩健，今年加大瓦斯噴槍產品拉貨力道，挹注整體營運穩健成長動能，雖然第4季向為美國烤肉爐產業銷售淡季，惟集團美國自有通路Barbeques Galore為聚焦提升單店坪效，採取烤肉爐產品彈性採購、推出自有品牌Grandhall紅外線烤肉爐新品，今年美國自有通路Barbeques Galore門市數較去年同期減少2間，整體烤肉爐業務銷售僅較去年同期微幅減少1.01％，凸顯烤肉爐業務優化策略效益逐步顯現。

除權息

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