美系外資保守看iPhone SE 2 減碼可成目標價降至210元

2019-11-28 11:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



圖為可成董事長洪水樹。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 可成（2474）第3季每股純益4.41元，累計前三季每股純益10.15元，預估第4季表現可望優於上季，但美系外資最新報告則是保守看待，認為可成基本面挑戰仍多，包括iPhone SE 2出貨量恐低於預期，及鴻海集團的競爭等，重申減碼評等，目標價下看210元；可成近期股價走弱，今（28）日以260.5元下跌開出，一度挑戰5日線，盤中跌幅2.27%。

可成第3季營收278.17億元，季增73.2%，年增10.9%，稅後純益33.99億元，季增24.5%，年減48.2%，每股純益4.41元；累計前三季營收596.95億元，年減9.8%，稅後純益78.23億元，年減62%，每股純益10.15元。

可成董事長洪水樹在先前法說會時表示，第4季業績將較第3季成長，訂單能見度看到明年初，預期在庫存水位將回到正常的情況下，接下來數季毛利率將可回升到30%以上。

美系外資則是保守看待可成的基本面表現，認為在產品平均售價提高有限，及市場競爭態勢改善有限下，將影響基本面的表現；美系外資表示，智慧手機的規格升級將優先考慮5G、光學組件，並不是金屬框架，預估可成明年可能不會提供不鏽鋼金屬框架，在鋁金屬框架上仍面臨激烈競爭。

外傳蘋果明年將推出iPhone SE 2，多數投資者樂觀看待可成可望獲益，但美系外資則是保守看待，預估iPhone SE 2出貨量恐低於預期，再加上鴻海集團有機會跨足SE 2的組裝和機殼供應，都是可成的潛存風險。

可成近期股價失守5日線，今日以260.5元下跌開出，一度拉升至261.5元，企圖挑戰5日線，但在買盤不繼下，股價再往下跌至256.5元，盤中跌幅1.89%。