今年台股漲幅領先四小龍 謝金河：蹲30年馬步後有起色

2019-11-28 10:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



台股寫下29年多的新高，續往歷史高點挑戰中，財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文表示，今年全球股市表現亮眼，全球只有三個下跌的股市，台股今年來漲幅19.35%，漲幅領先四小龍市場，可看出台股在蹲了30年馬步後，漸漸有起色，他認為，低利率是支撐全球股市大漲的最大動能。

謝金河以「全球只有三個下跌的股市」為題發文指出，今年美中貿易戰讓全球經濟降溫形成共識，大家都認為經濟衰退在即，股市一定大回檔，市場情緒十分悲觀，但行情總在絕望中誕生，今年很可能是全球股市表現最亮眼的一年。這當中有幾個值得留意的特色。

謝金河分析，今年全球股市有幾個值得留意的特色，一是美中貿易戰之下，主角的美中兩國股市表現都很亮眼，尤其是美國股市更是出類拔萃，道瓊工業指數站上28,000以上的歷史高點，各大指數都創下歷史新高價，費城半導體指數大漲近五成，那斯達克指數上漲逾三成。

中國上海股市上漲逾16%，深圳上漲26%，貿易戰雙方主角，股市都顯著上揚。

二是今年全球股市只有三個下跌市場，包括上海B股下跌逾8%，寫下五年新低，馬來西亞及印尼也是下跌。中國B股表現弱勢，比A股弱很多，有外資出走現象。

今年歐洲股市，紐澳市場都大漲兩成以上，這是罕見的榮景。

三是台股和日股從泡沫經濟後，股市表現都在亞洲敬陪末座，這回台股漲幅名列前矛，可以看出蹲30年的馬步，漸漸有起色。

謝金河表示，今年全球負殖利率債券在8月29日這一天，部位一度高達17.04兆美元，11月12日降至11.4兆美元，可以看出錢又往股市流，這個低利率正是支撐全球股市大漲的最大動能。