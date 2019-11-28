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台股平盤震盪 開盤小跌5.76點

2019-11-28 09:26經濟日報 記者高瑜君／即時報導

台股今（28）日開盤小跌5.76點，加權股價指數為11,641.7點，聯發科（2454）續強，股價上漲約1.4%，而台積電、鴻海與大立光表現撐盤；櫃買指數由世界先進、宣德與宏捷科等領漲。

美股震盪走高，四大指數收盤全數上漲，由於市場對美中協商抱持樂觀態度，而且經濟數據表現良好，今年第3季GDP受惠消費與投資而上修，耐久財訂單亦意外轉為正成長，加上感恩節購物假期到來，激勵消費類股表現強勁，帶動三大指數收盤再創歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲42.31點，或0.15%，收在28,164點；標普500指數上漲13.11點，或0.41%，收在3,153.63點；那斯達克指數上漲57.24點，或0.66%，收在8,705.17點；費半指數上漲12.64點，或0.73%，收在1,735.91點。

法人認為，美中貿易協議進展順利，川普再度提及已到協議最後階段，由於雙邊均有意達成協議，故此利多將持續發酵。

全球央行資金寬鬆，資金行情持續。加上12月分作帳行情即將到來，台股各期均線多頭排列，中多格局持續。

操作上，建議加碼前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。

台股今（28）日開盤小跌5.76點。圖／聯合報系資料照片
台股今（28）日開盤小跌5.76點。圖／聯合報系資料照片
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