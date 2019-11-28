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獨／私校師資遣費草案最高發6個月 教部今開會估月底可定案

高以翔猝死！若有人懂「生存之鏈」…也許他還活著

游庭皓：景氣末升段 「存股＋存債」成優勢策略

2019-11-28 08:35經濟日報 記者廖賢龍 ／即時報導

財經作家游庭皓表示，美國聯準會（Fed）本輪降息循環結束，股市雖然持續創高，但景氣也逼近尾段，從目前基準利率1.75％計算，聯準會最多只剩七次降息空間，如果經濟陷入衰退，或是爆發新一波金融危機，降息子彈很快就會用完，甚至不夠用，存股族將資金拆分，做好部分「存債」配置，可達分散風險效果。

降息對債市有兩種角度檢視，一種是降息代表變相貨幣寬鬆，貨幣大量從銀行流出，推高股、債市；另一方面，當全球都降息，低利率與低經濟成長環境下，資金通常會從股市流往債市，兩種結果都對債市有利。

債券長期報酬沒有股票高，但具價格波動低與穩定配息兩大特色，跟存股概念很像，所以，當景氣多頭時，投資人愛股票多於債券，但經濟趨緩、股市表現不如預期時，資金通常會轉往債市；尤其景氣進入衰退，美元資產及美債，都是全球相較穩固的投資標的，投資人不妨適量買入高評等債券ETF長期持有，除了避險，也可以達到穩定配息的效果。

目前股市多頭正旺，沒有人想和趨勢作對，所以，不能放過股價上漲的好時機，但也必須正視景氣進入末升段的事實，搭配相對避險的債券型ETF，適量「存債」，是未來幾年投資，不可或缺的配置。

游庭皓 圖／游庭皓提供
游庭皓 圖／游庭皓提供
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國內高評等債券ETF配息概況 資料來源：游庭皓
國內高評等債券ETF配息概況 資料來源：游庭皓
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降息債市債券

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