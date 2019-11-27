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富邦VIX可以寄望反分割嗎？專家告訴你

2019-11-27 21:07經濟日報 記者趙于萱／即時報導

媒體報導，富邦VIX（00677U）由於淨值直落，與主管機關研議「反分割」機制，若證交所改好機制就能上路。有投資人因此寄望富邦VIX會進行反分割，免於下市命運，但有這麼容易嗎？業者的答案是「NO」。

針對富邦VIX研議反分割、溢價過大及下市危機，本報皆領先報導，其中，反分割機制最早自富邦VIX 2016年底上市，富邦投信便參考國際經驗，逐步規劃如何安排反分割，實際送件也超過一年多，並非最近才研議，但延宕如此久仍未上路，足見反分割「不好做」。

據分析，台灣做反分割有何挑戰？最大困難在於國外反分割可一日完成，台股礙於增減資制度，若ETF比照股票增減資（分割／反分割的原理類似），必須停牌數日，期間市場波動是最大變數，以富邦VIX為例，若停牌期間恰好遇到股市暴漲或暴跌，VIX大幅波動，投資人未能即時買賣，該由誰承擔責任？

細節上，反分割也要考量所有投信的管理能力，一旦法規更改，所有投信都要落實，但並非各家後台機制都準備好，因此距離上路可說還有大段路要走。

業者直言，若是寄望富邦VIX會反分割，就能免除下市，還是早早清醒，避免股票淪壁紙。

由於富邦VIX的討論不少，今年該ETF罕見在籌碼不足下未進行籌碼追加，溢價一度逾30%，主管機關又「恰好」頒布期信ETF的下市規定，業界悲觀該ETF遲早會清算。

自相關報導發布以來，富邦VIX量能放大，也顯示不少人對「下市」風險毫不知情；市場引導該ETF朝下市發展，可說是是投資人最不情願卻無可奈何的事。

富邦VIX今天因為帶量下跌，溢價降到5%，市場分析此為靠攏淨值的風險，事實上，下...
富邦VIX今天因為帶量下跌，溢價降到5%，市場分析此為靠攏淨值的風險，事實上，下市是看淨值到2元了沒？以富邦VIX的最新淨值跌到2.98元，進一步靠攏下市的2元警戒線，呈現溢價風險降、但下市風險升的狀況。資料來源／富邦投信官網
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富邦投信VIXETF

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