富邦VIX可以寄望反分割嗎？專家告訴你

2019-11-27 21:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



媒體報導，富邦VIX（00677U）由於淨值直落，與主管機關研議「反分割」機制，若證交所改好機制就能上路。有投資人因此寄望富邦VIX會進行反分割，免於下市命運，但有這麼容易嗎？業者的答案是「NO」。

針對富邦VIX研議反分割、溢價過大及下市危機，本報皆領先報導，其中，反分割機制最早自富邦VIX 2016年底上市，富邦投信便參考國際經驗，逐步規劃如何安排反分割，實際送件也超過一年多，並非最近才研議，但延宕如此久仍未上路，足見反分割「不好做」。

據分析，台灣做反分割有何挑戰？最大困難在於國外反分割可一日完成，台股礙於增減資制度，若ETF比照股票增減資（分割／反分割的原理類似），必須停牌數日，期間市場波動是最大變數，以富邦VIX為例，若停牌期間恰好遇到股市暴漲或暴跌，VIX大幅波動，投資人未能即時買賣，該由誰承擔責任？

細節上，反分割也要考量所有投信的管理能力，一旦法規更改，所有投信都要落實，但並非各家後台機制都準備好，因此距離上路可說還有大段路要走。

業者直言，若是寄望富邦VIX會反分割，就能免除下市，還是早早清醒，避免股票淪壁紙。

由於富邦VIX的討論不少，今年該ETF罕見在籌碼不足下未進行籌碼追加，溢價一度逾30%，主管機關又「恰好」頒布期信ETF的下市規定，業界悲觀該ETF遲早會清算。