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權值股強勢表態 台股上漲70點收11,647

2019-11-27 13:56經濟日報 記者林婉琪／即時報導

台股上漲70點收11,647。 圖／聯合報系資料照片
台股上漲70點收11,647。 圖／聯合報系資料照片
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美中協議來到最後階段，讓美股周二再次寫下歷史新高，台股今（27）日則在台積電（2330）帶動下，開高走高，終場指數強勢收在高檔11,647.46點，上漲70.64點、漲幅0.61%，成交金額為1,088.71億元，多頭挑戰前波高點蓄勢待發。

美股四大指數漲多跌少，帶動今日亞洲主要股市表現，包括上證、深證指數均小漲0.1%；日韓股市也在貿易戰利多消息帶動下，雙雙上漲逾0.4%，至於港股則在平盤附近震盪，主要是受到政治因素影響，觀望氛仍濃厚。

台股表現更為強勢，儘管昨日受MSCI調整權重影響，被動資金撤離，但權值股國巨、大立光、可成、中壽、台積電、南亞、永豐金與元大金等上揚1%左右，引領多頭信心，指數開高走高，再次突破昨日高點

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，整體而言，台股近期量能偏低，大盤成交量低於月均量1,300多億元，顯示市場因貿易戰飄忽不定，導致市場缺乏信心，後續仍宜觀察外資籌碼；有鑒於國際股市在月季線上，台股基本面無虞，未來將以高檔震盪為主，跌破月線機率不高。

大昌投顧則指出，以現階段來看，行情有機會漲破11月6日高點11,668點，投資人可以考慮加碼買進，但仍宜留意技術指標，若指數反轉向下，跌破低點11,409點，則表示行情可能進入波段整理，會有較大幅度和較長時間的回檔整理，多單可先出場觀望。

台股台積電

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