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台股震盪盤堅 投資人追搶康友認購權證

2019-11-27 12:36經濟日報 記者魏興中／即時報導

台股今（27）日盤中開高走高，激勵權證投資人積極追捧利基績優族群，如康友-KY（6452）、台表科與淘帝等均成為買盤聚焦的重心，其中尤以康友-KY最受投資人青睞，前十大熱門權證中，即有5檔入榜。

加權股價指數近來高檔震盪，雖然昨日尾盤因MSCI半年度調整、最後一盤摜壓40點，不過並不影響今日的盤勢表現，早盤指數開高走高，盤面上，包括PCB、5G、部分高價族群表現最為強勢。

反映在權證市場上，隨著指數向上走揚，投資人也擴大權證追買力道，使得今日盤中交投轉熱。

根據券商的盤中即時資料顯示，截至午盤為止，權證成交金額為22.58億元，占大盤比重2.35%，暫居近期相對高峰。

其中，認購成交金額為20.84億，占比92.29%，認售成交金額降至近期新低的1.74億，占比7.71%，認購售比值竄升至11.97倍，顯示市場氛圍明顯偏多。

而在市場熱門權證方面，統計午盤成交金額前十大權證，九檔為認購權證，一檔為認售權證。其中成交金額排名第一的是康友元大96購01，成交金額為1,341萬元，高占市場第一，而連結康友-KY的權證共有5檔入榜。

其他熱門權證連結標的，還包括淘帝、台表科、加權指數，各有一檔認購權證擠入前十大排行榜中；至於台積電則有兩檔入榜，一檔為認購權證，一檔為認售權證，顯見市場對台積電的看法似轉分歧。

認售權證認購

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