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長榮航空獲獎 盤中股價漲1.4%

2019-11-27 11:51經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

長榮航空（2618）再受國際肯定，長榮航空再次榮獲AirlineRatings肯定 ，成為2020年全球二十大最佳航空公司第8名；另外，營運面也認為明年營運概況會比今年好，今（27）日股價擺脫回檔走勢出現買盤加持，盤中一度來到14元，漲幅達1.4%。

除了獲獎外，長榮航對於明年展望也偏向樂觀，長榮航受惠於新機隊加入營運，再加上新航線布局，另外，北美線依舊是營收成長動能，明年北美客運營收占比可望突破四成，2020年客機運能將較今年成長13%，貨機運能較今年成長8%，隨著客、貨運都同步看好，推估2020年營運將優於今年。

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com於25日公佈最佳航空公司大獎（Airline Excellence Awards）的評選結果，長榮航空榮獲「2020年全球二十大最佳航空公司–第八名（World's Top-20 Airlines – No.8）」的殊榮。

AirlineRatings.com以其獨有的七顆星評選系統，每年評比全球400餘家航空公司，除了分析頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙各艙等的舒適度、創新作法及服務價值，更比較各公司的飛航安全、機隊年齡、營運績效等影響長期競爭力的重要因素，並參考旅客的評價，進而遴選出2020年推薦搭乘的全球十大最佳航空公司，這些航空公司皆須獲得AirlineRatings.com七顆星的最高飛安評價。

長榮航空一直深受國際肯定，屢獲飛航安全、服務等各領域的國際大獎，今年年初再次獲得AirlineRatings評選「全球二十大最安全航空公司」，TripAdvisor頒發「全球十大最佳航空公司-第三名」、「亞洲地區最佳航空公司」等四個獎項。SKYTRAX則連續四年給予本公司「五星級航空（5-Star Airline）」認證，以及「全球十大最佳航空公司-第六名」、「全球最佳機艙清潔航空公司-第一名」、「全球最佳經濟艙機上餐飲-第一名」等十個獎項。

長榮航空

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