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一座可貴的「自由」——寫在金馬56之後

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美系外資提兩隱憂 調降頎邦目標價至56元

2019-11-27 11:44經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

面板驅動IC封測大廠頎邦（6147）第3季毛利率35.4%寫下歷史新高，稅後純益12億元，每股純益（EPS）1.84元，表現優於市場預期，累計前三季每股純益為4.88元，美系外資最新報告提出兩大隱憂，擔心明年恐將失去蘋果iPhone訂單，且受電視需求放緩影響，預估明年營收可能下滑，決定調降投資評等，由加碼降至中立，目標價由90元調降到56元。

近期外資賣超居多，頎邦今（27）日股價一度下測季線支撐，但盤中翻紅。

頎邦第3季合併營收54.49億元，季增8.1％，年增2.5％，創歷史新高，毛利率35.4％，季增3個百分點，稅後純益12億元，季增19.5%，每股純益1.84元；累計今年前三季合併營收151.63億元，年增13％，平均毛利率33.4%，年增6.9個百分點，營業利益40.42億元，年增62.4％，稅後純益31.79億元，每股純益為4.88元，表現優於市場預期。

法人預估第4季受淡季影響，加上電視面板需求不強，預估第4季營收可能出現季節性小幅下滑；至於明年第1季，則是可望優於今年第4季的表現。

不過，美系外資將頎邦重新納入追蹤個股，預估明年營收可能下滑，中斷近兩年營收的強勁成長表現，主因是明年蘋果新iPhone可能改搭載OLED面板，三星將成為OLED面板及面板驅動IC主要供應商，頎邦恐有失掉新iPhone訂單的可能，不利業績的表現。

美系外資表示，入門款智慧手機採用玻璃覆晶封裝（COG）面板驅動與觸控整合單晶片（TDDI）的趨勢，也恐將拖累頎邦平均售價及薄膜覆晶產能利用率；另外，電視需求放緩造成8吋晶圓凸塊供給過剩，恐進一步影響到薄膜覆晶（COF）產能閒置。

美系外資推估，頎邦股價恐在50~55元震盪，決定調降評等至中立，目標價下修到56元；頎邦近期面臨外資賣壓，昨日賣超3,127張，不過，投信買超1,123張，自營商買超1,281張，合計三大法人賣超723張，今日以61.6元低盤開出，盤中翻紅，漲幅0.8%。

電視面板頎邦

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