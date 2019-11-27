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三王帶頭衝 台股早盤漲破11,600點關卡

2019-11-27 09:16經濟日報 記者林婉琪／即時報導

台股今早盤漲破11,600點關卡。 圖／聯合報系資料照片
台股今早盤漲破11,600點關卡。 圖／聯合報系資料照片
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美中協議來到最後階段，美股四大指數漲多跌少，台股台積電（2330）、鴻海及大立光帶動下，開盤上漲13.99點，指數開在11,590.81點，隨後走高再次突破11,600點關卡，盤面上電子、傳產均有強勢股表態，截至9時8分加權指數暫報11,615.1點，上漲38.15點或0.3%。

美股方面，道瓊工業指數上漲55.21點或0.2%，收28,121.68點。S&P 500指數上揚6.86點或0.2%收3140.5點；那斯達克指數上漲15.44點或0.2%收8,647.93點；費城半導體指數跌0.5%收1,723.26點。

統計三大法人買賣超情況，自營商買超3.5億元，投信買超1.8億元，外資及陸資買超3.6億元。

技術面觀察，台股5日、10日及月線糾結一起，指數呈現高檔震盪。

由於短線攻堅遇到瓶頸，多頭欲再上層樓，量能必須放大，否則整理期會加長；其中，月線反覆測試多次皆未破，可做為短打時多空進出依據。

大型法人機構則表示，與股市相關的證券帳戶存款餘額連續兩個月站穩2兆元關卡，較去年同期大增16%，顯示短期動能充沛，資金行情持續發酵，但法人追價意願稍微減弱，現階段進出個股，皆應善設停損停利點。

台股美股台積電半導體強勢股

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