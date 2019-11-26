87%台股基金打敗大盤 經理人年底作帳買超十檔電子股

2019-11-26 22:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ／即時報導



今年還剩下一個多月，外資將進入長假期，內資擔綱挑大樑。投信年底作帳行情蓄勢待發，本季以來投信累計買超近29億元，晶電、聯電、緯創、華通等十大投信鎖碼股備受矚目。

今年以來，台股加權指數大漲19%，為新興亞股之冠。除了外資9月以來大買特買之外，內資買超力道也很強勁。尤其投信台股基金有87%的績效打敗大盤，漲幅達四、五成的基金比比皆是，顯示操盤經理人選股能力強，年底作帳行情值得注意。

CMoney統計，本季以來，投信最愛的個股為晶電，累計買超5.8萬張。由於外資與自營商本季以來也是同步買超，晶電本季以來大漲33.2%。晶電第3季營收出色，又受惠於耶誕節行情，獲得法人買超加持。

聯電同樣受投信青睞，本季以來獲買超2.1萬張，股價同期間上漲13.4%。緯創、金像電、華通、景碩、台郡本季以來都獲得投信買超1萬張以上，股價漲幅都超過一成，尤其華通大漲45.3%漲勢最凌厲。

投信本季買超第七到十名則分別為鴻海、可成及正崴，買超張數都超過7,000張，本季以來股價分別大漲22.8%、10%、25%。事實上，這十檔投信精選個股全都是電子股，以電子零組件股最多。