MSCI半年度調整生效 台股尾盤爆883億元創新高

2019-11-26 20:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ／即時報導



明晟（MSCI）半年度權重調整生效，台股26日尾盤爆量883.2億元創歷史天量，11,600點得而復失。法人指出，市場偏多心態不變，只要美股走多，就可望支撐台股，但要留心美中貿易談判進度。

美股四大指數25日全走高，費城半導體指數更大漲2.4%，激勵台股26日開高。但由於MSCI權重調整在26日收盤後生效，台股尾盤爆大量，指數瞬間蒸發40點，加權指數終場漲15.24點，收在11,576.82點，成交金額激增到1,995.9億元，為去年10月11日以來的單日最大量。

CMoney統計，台股史上前五大尾盤爆大量，全都發生在MSCI半年度調整生效日。MSCI在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，通常調整幅度較大，2月及8月為季度調整。

台股26日尾盤飆出883億元的尾盤天量，擠下去年5月底的813.6億元尾盤成交金額。尾盤交易量第三到第五名，分別出現在今年5月28日的778億元、2017年11月底的718億元、2018年11月底的543億元。

三大法人26日同步買超，共買超8.72億元，其中外資買超3.73億元，自營商買超3.45億元，投信買超1.52億元。權王台積電26日成交10.1萬張，是前一日的五倍，且尾盤成交占八成以上，高達8.2萬張，股價瞬間下跌2.5元，以平盤307元作收。鴻海的成交量也有一半集中在最後一盤，但仍小漲0.3元，收89.9元。大立光則跌25元，收4,435元。

至於MSCI調整後是否影響資金動向，法人說，被動式資金通常一天就調整完畢，所以後市完全要看當時的國內外金融局勢。由於美國28日為感恩節，市場對節慶消費樂觀，加上本周將公布美國新屋銷售等數字也可望交出好成績，有利美股多頭氣勢，對台股是利多。